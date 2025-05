Professori di conservatorio nonché ex pazienti ematologici suoneranno insieme all’orchestra dell’Istituto comprensivo Paccini di Sovico, diretto dalla

professoressa Concetta Marino. Si tratta di un evento unico nel suo genere con molteplici obiettivi: da una parte la scuola che taglia il traguardo dei 50 anni dalla creazione dell’indirizzo musicale, quindi un momento celebrativo e di festa. Dall’altra per i ragazzi, la possibilità di mettersi in gioco con docenti di conservatorio e confrontarsi con l’esperienza di una malattia dalla quale si può guarire.

Ex pazienti, oggi docenti del Conservatorio, suoneranno a favore dell'Ematologia

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio alle 18 presso l’Auditorium Pogliani dove si esibiranno i maestri Irene De Ruvo, Jusuf Beshiri e Stefano Giannini, insieme all’orchestra composta da 40 studenti della scuola media e dai loro docenti, sulle note di Bach, Beatles, Beethoven, Corea, Dvořák, Ellington, Gade, Massenet, Mozart, Saint-Saëns.

L’evento è organizzato dalla Struttura complessa di Ematologia Adulti, diretta dal professor Carlo Gambacorti Passerini con il patrocinio di quattro associazioni che sostengono i malati ematologici: AIP (Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica), AIPaSiM (Associazione Pazienti con Sindrome Mielodisplastica), sul territorio nazionale; LELEforever, Luce e Vita all’interno della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

“Questo evento - spiegano le dottoresse Lorenza Borin, Luisa Verga e Elisabetta Terruzzi dell’Ematologia - vuole unire il senso di gratitudine che più volte hanno espresso i nostri pazienti musicisti con la spontaneità di ragazzi che si renderanno protagonisti in una manifestazione che li potrà arricchire e toccare nel profondo”.

Il concerto è dedicato a tutti i pazienti ematologici. L’ingresso è libero. Chi non potesse partecipare potrà seguire il concerto dalla pagina Facebook dell’Associazione Luce e Vita (https://www.facebook.com/luceevita/).

Irene De Ruvo

Dopo i diplomi in Pianoforte, Organo e Clavicembalo, si è specializzata in musica barocca a Basilea (Svizzera) con il maestro J.C. Zehnder. Tiene regolarmente concerti in Italia e all’estero. È docente di Pratica Organistica e canto gregoriano presso il Conservatorio di Salerno.

Jusuf Beshiri

Diplomato in Pianoforte, Organo e Composizione organistica si è specializzato in strumenti antichi: clavicembalo, fortepiano e clavicordo. Tiene regolarmente concerti in diverse città italiane e all’estero. È professore associato di Clavicembalo e di Musica presso l’Università delle Belle Arti di Tirana (Albania).

Stefano Giannini

Diplomato in Pianoforte, Clavicembalo e Musica Vocale da Camera, svolge attività concertistica prevalentemente come Maestro Accompagnatore. Attualmente è docente di Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano.

Antonio Di Sanza

Chitarrista, compositore e arrangiatore, ha studiato al Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera e al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como. Svolge attività concertistica. È titolare della cattedra di Chitarra presso l’IC Paccini di Sovico, nonché Direttore dell’Orchestra.

(foto archivio)