Fa canestro da metà campo al Forum di Assago

Una domenica, la scorsa, 19 novembre, da ricordare per Andrea Enea, giocatore e allenatore dei Canarins, società di basket di Agrate.

La sfida durante l'intervallo della partita dell'Olimpia

Il cestista gialloblù, infatti, è stato protagonista al Forum di Assago nell’intervallo della partita di Serie A tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, vinta dalla formazione di Ettore Messina con uno schiacciante 95-72. Andrea ha partecipato al tradizionale contest organizzato dalla formazione di casa, in cui alcuni tifosi si cimentano con un tiro da centrocampo: in palio, in caso di canestro, una divisa da gioco.

Un gioco da ragazzi per Andrea

Un gioco da ragazzi per il cestista agratese: breve rincorsa e tiro che si spegne morbidamente nel canestro nel tripudio del Forum.

Un gesto tecnico che è valso ad Andrea la maglietta di Nikola Mirotic, colpo di mercato piazzato in estate dalla società del presidente Giorgio Armani.

"Me lo sentivo"