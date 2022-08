Un uomo con un sacchetto in mano sta per scendere le scale, poi esita, torna indietro e dopo alcuni passi si accovaccia, fa i suoi bisogni e se ne va (senza pulire).

Fa i suoi bisogni sulla passerella, il video sui social

Una scena disgustosa e surreale quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza della passerella ciclo-pedonale al passaggio a livello di via Umberto I. Il breve video, dove la scena finale non si vede nettamente ma si capisce che l’uomo sta defecando, è stato pubblicato mercoledì sulla pagina social del Comune con un commento particolarmente indignato: «Ci sono incommentabili incivili! Ma c'è anche un'Amministrazione attenta che controlla ed è già al lavoro per il riconoscimento».

Il deplorevole episodio, avvenuto martedì scorso alle 7,44, è stato ripreso dalle telecamere del sovrappasso, posizionate in cima alle scale. L’Amministrazione, rendendo pubblico lo stralcio di video di 38 secondi, ha voluto condannare l’atto incivile e ricordare che la Polizia Locale è già lavoro per cercare di risalire al responsabile.

Non è la prima volta che l’Esecutivo Vergani rende pubblico un video delle telecamere di sorveglianza che riprendono un gesto incivile. A fine marzo sulla pagina social del Comune era stato postato un breve filmato registrato da una fototrappola che immortalava due persone che lasciavano rifiuti domestici lungo la ciclopedonale vicino alla stazione. In quel caso era stata annunciata una multa salata agli autori della discarica abusiva appena sarebbero stati individuati dalle autorità.