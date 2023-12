Fa incetta di medaglie nuotando in acque fredde

Ancora successi, ancora medaglie sfidando gli avversari, se stessa e... il gelo.

Atleta orgoglio di Vimercate

E' stata una trasferta trionfale quella della scorsa settimana ad Amsterdam per Giovanna Barletta. Nuotatrice master di Oreno di Vimercate, 58 anni, Barletta ha trionfato in tutte le gare in acque fredde, nei canali della nota città olandese, a cui ha partecipato.

Una striscia di podi che quindi si allunga ulteriormente. Con un obiettivo ben preciso: provare a centrare le medaglie anche ai Mondiali in acque gelide del 2025 che si terranno in Italia, a Molveno.

Cinque medaglie

Ben 5 gli ori conquistati da Giovanna Barletta in Olanda.

"Ho ottenuto il primo posto nello stile libero sulle distanze dei 50, 100 e 250 metri - ha raccontato con orgoglio al suo rientro in Italia - Stesso risultato anche per i 100 rana e per la staffetta 4x50 stile".

Gli atleti hanno gareggiato, come detto, lungo uno dei canali di Amsterdam, ad una temperatura nemmeno troppo proibitiva per loro.

"La temperatura dell'acqua era di poco superiore ai 6 gradi centigradi - tiene a precisare Giovanna - Per noi abbastanza calda visto che di solito siamo abituati a gareggiare con il termometro sotto i 5 gradi. Sono state comunque gare importanti in preparazione dei Campionati europei, ben più impegnativi, che si terranno a inizio febbraio 2024 in Romania, in un lago dove è prevista una temperatura di 2 gradi".

La nuova società

Nei mesi scorsi la nuotatrice orenese ha centrato anche altre imprese, coprendo, sempre in acque fredde, anche distanze di mille metri.

Una disciplina per atleti veri che Giovanna pratica ormai da diversi anni e da qualche tempo con i colori della società "Aqua Alpha" di Carugate.

"Una società che mi sta sostenendo molto dal punto di vista sportivo, dell'equipaggiamento e delle trasferte - ha raccontato ancora - Mi trovo molto bene anche grazie al supporto del mio allenatore Lorenzo Beretta".

In acqua anche a Natale

E la passione non si spegne nemmeno a Natale. Domani, sabato 23 dicembre, Giovanna Barletta sarà di nuovo in acqua, a Omegna, sul Lago d'Orta, dove ci cimenterà in 5 gare.

"Sarò al via con un normalissimo costume - ha tenuto a sottolineare - mentre in molti gareggiano con la mura".

Insomma, un'altra sfida che sicuramente Giovanna porterà a termine.