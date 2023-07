Trentasette anni nel corpo della Polizia Locale di Desio, una carriera che evidenzia un percorso sempre al servizio della comunità desiana.

Falcone è vicecomandante della Polizia Locale

Giuseppe Falcone, 58 anni, è stato nominato vicecomandante della Polizia Locale. Succede nel ricoprire il ruolo a Francesco Panebianco, che a breve andrà in pensione. Era il 1986 quando, poco più che ventenne, Falcone entrò a far parte dei vigili della città. Inizialmente come agente, poi come addetto all’Unità operativa commerciale e per la tutela del consumatore. Dopo aver vinto il concorso nel ‘99, è diventato ufficiale. E con gli anni e l’avanzamento di grado, anche i compiti all’interno del comando di via Partigiani d’Italia sono aumentati, fino a diventare commissario capo. A lui è stato affidato il coordinamento e il controllo del personale impiegato in attività di pronto intervento e di polizia stradale, oltre che il coordinamento dell’unità di Polizia di prossimità, di cui è stato promotore, supportando i gruppi di controllo di vicinato, spinto dalla sua formazione in sicurezza urbana, ottenuta all’Università degli Studi Bicocca di Milano.

Una grande conoscenza della città e dei suoi problemi

Una profonda conoscenza del territorio e delle varie problematiche dei diversi quartieri, insieme alla lunga esperienza. Tutti elementi che hanno contribuito a farlo diventare un punto di riferimento per tanti desiani all’interno della Polizia Locale cittadina.

Nella sua carriera si è distinto in parecchie occasioni, ottenendo per questo degli encomi, come nel 2006 quando, fuori servizio, mentre si trovava in centro città si era imbattuto in una rapina, riuscendo a sventarla e a far arrestare il bandito seriale che aveva messo a segno il colpo in una banca. Altro intervento per cui ha avuto un riconoscimento importante è stato quando si trovava a prestare servizio al di fuori del Comune e con un altro agente era riuscito a salvare una persona che voleva suicidarsi. Il fatto era accaduto a Montevecchia. Proprio su sollecito dell’Amministrazione del Comune lecchese era arrivato a Falcone il plauso dal sindaco di Montevecchia e l’encomio dal primo cittadino di Desio. E durante gli anni difficili della pandemia con gli altri agenti del comando non è mai mancato l’importante supporto alla comunità. Nei giorni scorsi è arrivata la promozione, come dimostrano le due stellette sulla divisa che spiccano sul fondo azzurro, da commissario capo a vicecomandante, con il compito di coordinatore del personale e delle unità operative del comando.

A lui sono arrivate anche le congratulazioni del vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa: