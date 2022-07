Far del bene a se stessi e all'ambiente con il plogging, la testimonianza dei desiani Tiziano Belluschi e Iolanda Maiorano

I desiani pionieri del plogging

Far del bene a se stessi e all’ambiente, è questo il messaggio che Tiziano Belluschi, 52enne desiano e la moglie Iolanda Maiorano, 53enne, anche lei di Desio, intendono trasmettere attraverso la loro attività di plogging, nuova tendenza eco-friendly che arriva direttamente dalla Svezia. "Siamo diventati ploggers poco più di un anno fa perché ci permette di prenderci cura di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda", ha spiegato Belluschi, illustrando i benefici di questa disciplina che, gradualmente, si sta diffondendo nel nostro territorio e anche in tutta Italia.

«Corrocolguanto» organizza il primo giro d'Italia di plogging

L’obiettivo di questa tendenza è infatti quello di far del bene all’ambiente mentre si sta facendo altro, come correre e passeggiare all’aperto. "Io e mia moglie facciamo spesso lunghe camminate e nel tragitto raccogliamo soprattutto rifiuti vistosi come pacchetti di sigarette vuoti e mascherine", ha rimarcato il 52enne. La coppia desiana, molto attiva, fa inoltre parte del gruppo chiamato "Corrocolguanto", fondato nel 2020 per accogliere gli amanti di questa nuova tendenza. "La nostra location preferita per svolgere attività fisica all’aperto è il parco di Monza – ha spiegato – Abbiamo più volte frequentato anche il Parco di Desio, anche se molto meno, e, infatti, ci siamo ripromessi di rimanere più spesso all’interno del nostro Comune di residenza". Il gruppo, attivissimo, ha dato vita anche al primo giro d’Italia di plogging, che ha riunito ben 50 gruppi di persone in tutta la nazione e che per 46 domeniche consecutive si impegneranno nelle varie tappe, a correre raccogliendo rifiuti. Oltre a questo, nonostante non sia stato ancora riconosciuto come un’associazione vera e propria, è già molto famoso grazie alla diffusione dei propri progetti attraverso i social network. "Siamo stati anche più volte protagonisti di alcuni servizi televisivi come quello trasmesso su Italia 1 nel programma E-planet, mandato in onda il 27 marzo di quest’anno", ha spiegato il desiano.

Le parole del presidente del gruppo, Massimo Confallonieri

L’importanza e l’impegno della coppia desiana è fondamentale così come riconosciuto dal fondatore di "Corrocolguanto" Massimo Confallonieri, 52enne monzese. "Tiziano e Iolanda sono una parte davvero importante del nostro gruppo, molto del merito dei nostri successi è anche loro", ha spiegato Confallonieri, che ha infine concluso: "Ho fondato questo gruppo nella profonda convinzione che un cittadino, se ci crede, può fare molto nel suo piccolo, prendendosi cura del proprio territorio".