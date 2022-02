Farmacia ancora sotto sequestro, un servizio navetta gratuito per andare a comprare i medicinali

A Renate

Lo offre ad anziani e persone in difficoltà l’associazione «Campo delle stelle»

Sotto sequestro dal 5 gennaio scorso, le saracinesche dell’unica farmacia di Renate sono ancora abbassate. Un problema per i renatesi, soprattutto per i più anziani, costretti a macinare un paio di chilometri per raggiungere la rivendita di farmaci più vicina, in via Monte Grappa a Veduggio con Colzano.

Navetta gratuita per gli anziani

Un aiuto concreto arriva ora dall’associazione «Campo delle stelle» che ha sede a Pessano con Bornago ma volontari che abitano e operano a Veduggio. Venuti a conoscenza di quanto accaduto, hanno deciso di offrire un servizio di navetta gratuita per accompagnare gli anziani e le persone in difficoltà nelle farmacie del territorio. E’ attivo da oggi, lunedì 21 febbraio, e lo resterà fino a quando l’esercizio di via Roma non riaprirà le porte, dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 16,30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il telefonico 349-1595806.

I ringraziamenti del sindaco

«Ringrazio l’ente per questo prezioso servizio gratuito di navetta offerto alla cittadinanza - ha commentato il sindaco di Renate Matteo Rigamonti - Associazioni e volontari garantiscono un aiuto concreto e fondamentale per molte necessità della popolazione, muovendosi in autonomia rispetto alle istituzioni e mettendo al primo posto sempre il bene comune».