Farmacia comunale alle Torri Bianche: apertura dopo l’estate

La terza farmacia comunale di Vimercate? Sarà inaugurata alla fine dell’estate.

La terza farmacia

E’ partito nei giorni scorsi l’iter tecnico amministrativo per l’avvio dell’attività della terza Farmacia comunale conferita dall’Amministrazione cittadina all’Azienda Speciale presieduta da Nunzio Del Sorbo e diretta, da Nikola Nisic. Azienda controllata al 100% dal Comune.

La nuova farmacia comunale nel centro commerciale Torri Bianche

Firmato il contratto di locazione con la proprietà del quartiere delle Torri Bianche (la nuova farmacia aprirà nella galleria del centro commerciale accanto alla sala giochi), sono già partiti i lavori per l’adeguamento dello spazio.

Iter avviato

“Saranno avviate a breve, poi, le procedure per la pubblicazione della gara che affiderà i lavori e la realizzazione delle opere strutturali che ne riqualificherà le funzioni (attesi entro maggio) – fa sapere l’Azienda speciale in una nota – E successivamente, per la fornitura degli arredi per l’allestimento”.

Operazione da 300mila euro

L’investimento per le Farmacie comunali è importante: è previsto infatti un finanziamento di circa 300mila euro. L’apertura è in programma per la fine dell’estate.

Importanti ricadute occupazionali

Il terzo punto vendita di Vimercate (che si aggiunge a quelli di Ruginello e di via Passirano, a San Maurizio) avrà importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale. Già messe in campo, infatti, anche le procedure concorsuali per impegnare gli operatori da assegnare alla nuova farmacia: si aggiungeranno agli attuali 12 dipendenti (fra farmacisti, magazzinieri e amministrativi).

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