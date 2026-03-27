Contratto firmato

Farmacia comunale alle Torri Bianche: apertura dopo l’estate

Avviato l'iter da parte dell'Azienda speciale: operazione da 300mila euro. Si aggiunge a quelle di Ruginello e San Maurizio.

Farmacia comunale alle Torri Bianche: apertura dopo l’estate

Vimercate · 27/03/2026 alle 09:05

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La terza farmacia comunale di Vimercate? Sarà inaugurata alla fine dell’estate.

La terza farmacia

E’ partito nei giorni scorsi l’iter tecnico amministrativo per l’avvio dell’attività della terza Farmacia comunale conferita dall’Amministrazione cittadina all’Azienda Speciale presieduta da Nunzio Del Sorbo e diretta, da Nikola Nisic. Azienda controllata al 100% dal Comune.

La nuova farmacia comunale nel centro commerciale Torri Bianche

Firmato il contratto di locazione con la proprietà del quartiere delle Torri Bianche (la nuova farmacia aprirà nella galleria del centro commerciale accanto alla sala giochi), sono già partiti i lavori per l’adeguamento dello spazio.

Lo spazio all’interno del centro commerciale Torri Bianche che ospiterà la farmacia comunale

Iter avviato

“Saranno avviate a breve, poi, le procedure per la pubblicazione della gara che affiderà i lavori e la realizzazione delle opere strutturali che ne riqualificherà le funzioni (attesi entro maggio) – fa sapere l’Azienda speciale in una nota – E successivamente, per la fornitura degli arredi per l’allestimento”.

Operazione da 300mila euro

L’investimento per le Farmacie comunali è importante: è previsto infatti un finanziamento di circa 300mila euro. L’apertura è in programma per la fine dell’estate.

Importanti ricadute occupazionali

Il terzo punto vendita di Vimercate (che si aggiunge a quelli di Ruginello e di via Passirano, a San Maurizio) avrà importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale. Già messe in campo, infatti, anche le procedure concorsuali per impegnare gli operatori da assegnare alla nuova farmacia: si aggiungeranno agli attuali 12 dipendenti (fra farmacisti, magazzinieri e amministrativi).

Da destra il presidente dell’azienda speciale farmacie Nunzio Del Sorbo, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e il direttore delle farmacie Nikola Nisic

Il presidente: “Sempre più un punto di riferimento per la salute pubblica”

“Quello della terza farmacia comunale è l’impegno più significativo e consistente del 2026 – spiega Nunzio Del Sorbo, presidente dell’Azienda – Il polo farmaceutico comunale si conferma sempre più “come vero e proprio punto di riferimento per la salute pubblica, rivestendo un ruolo cruciale nell’ambito del sistema sociosanitario, della cultura della salute e della prevenzione, sempre con un occhio di riguardo per le fasce più fragili e deboli della popolazione. La nascita di un terzo punto vendita farmaceutico pubblico rappresenta la naturale conseguenza di un processo di crescita delle nostre Farmacie”.

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