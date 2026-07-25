Farmacia comunale: un mese di chiusura per cambiare faccia

Un restyling profondo e funzionale per rinnovarsi completamente ed essere ancor più vicina ai bisogni della cittadinanza.

La farmacia comunale di Agrate chiusa per un mese

Da sabato prossimo, 1 agosto a domenica 30, come ampiamente annunciato, la farmacia comunale di via Lecco, ad Agrate, all’interno del Polo sociosanitario, chiuderà per lavori di riqualificazione e adeguamento interno per adeguare la struttura alla nuova normativa e per ampliare i servizi offerti alla cittadinanza.

Progetto di riqualificazione da 350mila euro

Il progetto, da circa 350mila euro, prevede ambienti più luminosi e accessibili, quattro postazioni cassa e una postazione dedicata al Cup (Centro unico prenotazioni) e ai servizi di base, che verrà trasferita qui dagli spazi interno del Polo, dove si trova attualmente. Sono inoltre previste un’area cosmesi rinnovata e due nuovi studi attrezzati per prelievi, telemedicina, vaccinazioni, holter e altri servizi sanitari sempre più richiesti; mentre il laboratorio galenico verrà ampliato e reso più moderno. Prevista infine anche una prima parte dei lavori di prevenzione incendi, con le pareti che verranno ricoperte da speciali pannelli ignifughi.

Il presidente dell’Azienda: “Lavori necessari”

“Questi lavori non sono legati a una scelta estetica, ma si rendono necessari per l’adeguamento alla nuova normativa per le farmacie comunali – ha sottolineato Flavio Baccini, presidente di Assab, l’Azienda speciale proprietaria del Polo sociosanitario e delle due farmacie comunali di Agrate, controllata al 100% dal Comune – Avevamo davanti due strade. La prima era quella di mettere mano alla situazione esistente, ma non dava molti benefici. Abbiamo quindi optato per la soluzione più radicale, con l’abbattimento dei muri e la riorganizzazione profonda degli spazi. La farmacia comunale è infatti un punto di riferimento importante per la salute degli agratesi e vogliamo che continui a esserlo”.

Gli interventi non riguarderanno solo l’area anteriore della struttura, quella aperta alla cittadinanza, ma anche quella posteriore, che sarà riorganizzata con nuovi uffici amministrativi, una nuova area spogliatoio con armadietti e un angolo break.

Servizio navetta da e per l’altra farmacia comunale, a Omate

Per garantire la continuità del servizio anche nel mese di chiusura, per tutto agosto sarà attivo un servizio navetta gratuito verso la farmacia comunale di Omate, dal lunedì al venerdì.

“Abbiamo pensato questo servizio soprattutto per chi frequenta gli ambulatori dei medici di base o necessita di preparazioni galeniche – ha aggiunto Baccini – La navetta, gratuita e realizzata in collaborazione con i volontari Avulss, partirà dal Polo ogni mezz’ora: da Agrate raggiungerà Omate, attenderà lì mezz’ora e farà ritorno in via Lecco, ripetendo il percorso durante tutta la giornata”.

La mattina i trasferimenti saranno attivi dalle 9.45 alle 11.45, con ritorno ad Agrate per le 12.15; mentre nel pomeriggio dalle 17 alle 18, con ritorno ad Agrate alle 18.30.

Ecco come sarà la farmacia a lavori completati