Farmacia di Renate: nuovo blitz di Carabinieri e Polizia locale

Intervento

L'esercizio era già stato chiuso da Ats lo scorso giovedì e poi riaperto lunedì

Nuovo blitz di Carabinieri e Polizia locale all'interno della farmacia di via Roma, a Renate. E' successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022. L'esercizio era stato già chiuso giovedì scorso, 30 dicembre 2021, da Ats Brianza e forze dell'ordine in quanto la titolare e il direttore sanitario - i fratelli Clara e Marco Savini - non avevano completato il ciclo vaccinale anti Covid come imposto per legge agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. La farmacia era stata riaperta poi nella mattinata di lunedì 3 gennaio.

Nuovo blitz in farmacia

Oggi, intorno alle 16, i Carabinieri del Nas, coadiuvati dai colleghi della stazione di Besana in Brianza e dagli agenti della Polizia locale sono tornati nella farmacia di via Roma, l'unica attiva a Renate. A far partire il secondo blitz le verifiche compiute da Ats Brianza in base alle quali il direttore sanitario risulta ancora sospeso dall'Ordine dei farmacisti per non aver assolto completamente all'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da Sars-Cov2, e di conseguenza impossibilitato a svolgere la sua professione all'interno dell'esercizio; l'Agenzia di tutela della salute ha confermato così la sospensione dell'attività, sia per quanto concerne la vendita di farmaci che di esecuzione dei test antigenici rapidi, fino al venire meno delle irregolarità riscontrate.

L'intervista al direttore sanitario

Lunedì, alla riapertura, il direttore sanitario così aveva spiegato al Giornale di Carate.

«Io sono guarito dal Covid a novembre e dal 15 dicembre sono in possesso del Green pass rafforzato. Giovedì (giorno della prima chiusura, ndr) avevo inoltre la prenotazione per la prima dose di vaccino, che ho regolarmente ricevuto il primo gennaio. Mia sorella (titolare della farmacia, ndr) si è fatta inoculare la prima dose il 6 dicembre ed è in attesa della seconda, programmata per il 9 gennaio. Ha cercato anche di farsela anticipare senza però riuscirci».