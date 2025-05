Farmacie comunali in salute: bilancio in crescita con vista sul terzo punto vendita

Un fatturato e un utile netto in crescita. Un bilancio 2024 più che positivo per le Farmacie comunali, con vista sull’apertura del terzo punto vendita in città.

Numeri in crescita per l'azienda farmacie comunali di Vimercate

Numeri più che positivi per l’Azienda farmacie comunali di Vimercate, diffusi e commentati nei giorni scorsi dal presidente Nunzio Del Sorbo e dal direttore Nikola Nisic.

Il fatturato sale

Il fatturato del 2024 è stato di 3.406.893 euro (in crescita rispetto all’esercizio dell’anno precedente attestato su 3.299.178 euro); un utile netto di 236.633 euro, anche in questo caso con un incremento rispetto al 2023 che aveva registrato un utile di 137.501 euro.

I numeri delle due farmacie

Numeri che sono figli dell’attività delle due farmacie che fanno capo all’azienda comunale. In particolare quella di via don Lualdi, a Ruginello, lo scorso anno ha fatto registrare un fatturato di 1.510.017 euro, con una crescita di quasi il 2% rispetto al 2023. La componete del farmaco etico (quello con prescrizione medica) ha segnato un incremento del 4,5%, rispetto al 2023, mentre quella commerciale del farmaco da banco ha subito una contrazione dell’1,9%.

Solo numeri positivi invece per la farmacia Nord, di via Passirano. La crescita del 2024 rispetto al 2023 è stata del 5,5% in termini di fatturato: +5,6% per la componente etica e +5,3% per i farmaci da banco.

Sopra la media di Monza e Brianza

"I dati del bilancio - sottolineano le Farmacie comunali in una nota - rilevano un risultato superiore a quelli della media della provincia di Monza e Brianza".

I servizi erogati

Tanti anche i servizi di pubblica utilità erogati: il servizio di prenotazione visite ed esami specialistici; la registrazione delle esenzioni per reddito; la scelta e revoca del medico di base e del pediatra di libera scelta.

E’ proseguita, inoltre, l’adesione delle due farmacie al progetto comunale "Benvenuto Bonus Bebè", con la distribuzione di kit per la prima infanzia ai nuovi nati residenti a Vimercate; al progetto "Podologa in Farmacia", garantendo la presenza regolare di una professionista sanitaria specializzata; all’iniziativa nazionale del Banco Farmaceutico.

Sono continuate, altresì, le Giornata della Salute, dedicate alla prevenzione e all’informazione su patologie come diabete, ipertensione, colesterolo, osteoporosi.

Centodieci i vaccini antinfluenzali somministrati dalla farmacia di Ruginello nel 2024.

Il presidente: "Le nostre farmacie punto di riferimento"

"L’esercizio 2024 si chiude con un bilancio ampiamente positivo sotto il profilo economico, gestionale e sociale - commenta il presidente dell’Azienda, Nunzio Del Sorbo - Le Farmacie Comunali Vimercatesi continuano a rappresentare un presidio sanitario di riferimento, integrando efficacemente attività di vendita con servizi alla persona e alla comunità. Gli ottimi risultati raggiunti, uniti alla progettualità per il 2025 testimoniano la solidità e la visione strategica dell’Azienda, in linea con la domanda del territorio e le sfide della sanità locale".

Il direttore: "Merito del personale"

"Gli esiti del Bilancio 2024, al pari degli esercizi degli anni precedenti - aggiunge il direttore delle farmacie, Nikola Nisic - confermano la grande disponibilità e competenza del personale, impegnato costantemente in attività di consulenza e di ascolto dei cittadini".

Il sindaco: "Pronti per la prossima sfida"

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Vimercate, Francesco Cereda:

“I risultati positivi di quest'anno confermano il ruolo importante che le farmacie hanno assunto come punto di riferimento per moltissimi cittadini. Tutto questo è frutto del lavoro di tutti: CdA, management e dipendenti, a cui va il ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione. Adesso abbiamo davanti la sfida dell'apertura della terza farmacia che ci permetterà di far crescere ulteriormente l'azienda sotto ogni punto di vista".

In arrivo la terza farmacia, alle Torri Bianche

Terza farmacia che aprirà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 all’interno della galleria del Centro commerciale Torri Bianche.

"Ciò comporterà - osserva il presidente Del Sorbo - un impegno importante ed auspicato che richiederà l’investimento di consistenti risorse economiche e umane".

Nuovi posti di lavoro

Nuovi posti di lavoro che andranno quindi ad incrementare l’organico delle Farmacie che oggi conta su 12 dipendenti (9 farmacisti, 2 magazzinieri e un’amministrativa) che garantiscono un’apertura ininterrotta tutto l’anno, senza chiusura per ferie, 7 giorni su 7 alla settimana, da lunedì a domenica.

Il ringraziamento ai dipendenti

La nota dell’Azienda si conclude con "I ringraziamenti al Direttore e a tutto il personale dipendente per l’impegno manifestato e profuso nel corso di questi anni impegnativi e difficili e continua costantemente a prestare, che ha consentito il raggiungimento di un altro importante risultato positivo di bilancio".