Fatta la Giunta di Agrate: due conferme e tre novità

Due conferme e tre novità, due donne e tre uomini.

Le scelte del sindaco Sironi

Il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, riconfermato per il suo secondo mandato dall'esito delle une delle elezioni dell'8 e 9 giugno scorsi, nella serata di ieri, giovedì 27 giugno, ha finalmente sciolto le riserve sulla squadra di assessori che lo affiancherà.

Scelte che per la prima volta nella storia di Agrate hanno dovuto tener conto della presenza di tre liste in maggioranza.

Due le conferme, ma cambia il vicesindaco

Come detto Sironi ha scelto di confermare nell'Esecutivo due dei 5 assessori che lo affiancavano già nel primo mandato, entrambi esponenti della lista civica "Insieme per Agrate". Si tratta di Claudio Galli che, in continuità con i 5 anni precedenti, si occuperà di Istruzione, Servizi scolastici, Asilo Nido, Sport. Deleghe deleghe cui si aggiungono la Promozione del commercio e attività produttive e le Politiche della frazione di Omate. Ulteriore novità è l'affidamento a Galli del ruolo di vicesindaco, prima in capo a Marco Valtolina.

E proprio Marco Valtolina è il secondo degli assessori riconfermati nel proprio ruolo con le deleghe a Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Piano di Governo del Territorio, Attuazione del programma, cui si aggiunge l’Urbanistica, nel precedente mandato in capo al sindaco.

Tre le novità, tra loro le due donne

I volti nuovi sui banchi assessorili. Due di loro erano in corsa per la lista del Partito democratico. Si tratta di Roberto Strabello, che del Pd è anche il segretario cittadino, nominato assessore esterno (in quanto non eletto in Consiglio) con le deleghe ai Lavori pubblici, Patrimonio, Politiche ambientali e Mobilità; e di Benedetta Missaglia, assessore alle Politiche sociali, Politiche per la famiglia, Politiche per la casa. Infine, un seggio in Giunta è stato assegnato alla civica grate futura e in particolare alla capolista ed unica eletta in Consiglio, Anita Cocina, la più giovane della compagine, che si occuperà di Politiche culturali e tempo libero, Biblioteca, Tutela dei diritti civili e Pari opportunità.

Le deleghe del sindaco

Il sindaco Sironi tiene invece per sé le deleghe a Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Personale, Società partecipate, dossier Pedemontana e Metropolitana.

Deleghe ai consiglieri

Il sindaco ha annunciato di voler assegnare poi una serie di deleghe e incarichi ai consiglieri. Quel che è certo è che l'ex assessore Elena Cantù, non confermata nella Giunta, continuerà comunque ad occuparsi di Bilancio, la sua precedente delega, in qualità di consigliere.

Gli avvicendamenti in Consiglio

La promozione di 4 consiglieri al ruolo di assessore determina l'ingresso in Consiglio dei primi candidati non eletti nelle rispettive liste. Non è infatti possibile, ora che Agrate ha superato la soglia dei 15mila abitanti, sommare l'incarico di consigliere a quello di assessore. In particolare per quanto riguarda "Insieme per Agrate" Galli e Valtolina cedono il posto in Consiglio a Roberto Frigerio e a Manuel Spadafora. Nel Pd Benedetta Missaglia cede il seggio a Danilo Riva. Infine per "Agrate futura" il seggio di Anita Cocina va a Giovanna Amodio, già consigliere nello scorso mandato e assessore in quello precedente.

Martedì 2 luglio l'insediamento

Gli assessori entreranno in carica martedì prossimo, 2 luglio, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio comunale durante la quale il sindaco comunicherà la composizione della Giunta.

Il presidente del Consiglio

In occasione della prima seduta i gruppi consigliare eleggeranno anche il presidente del Consiglio comunale. Incarico che, a differenza di quanto accaduto fino allo scorso mandato, con il superamento della soglia dei 15mila abitanti, non potrà essere ricoperto dal sindaco, ma dovrà essere affidato ad un consiglieri. A tal proposito i giochi sono già fatti: la scelta cadrà sull'ex assessore ed esponente del Pd Margherita Brambilla.

Il sindaco: "Squadra motivata e preparata"