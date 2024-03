Fedele alle Farmacie per 42 anni: festa per la pensione di Gigliola

Ha dedicato tutta la sua carriera lavorativa, a parte una piccola parentesi iniziale, alle Farmacie comunali di Vimercate. Una vera e propria istituzione. Dalla scorsa settimana Gigliola Assi, vimercatese, per 42 anni impiegata contabile, è ufficialmente in pensione.

"Giovedì 29 febbraio è stato il mio ultimo giorno di lavoro - ha raccontato - Il primo con le “Farmacie” fu il 28 dicembre del 1982. Allora l’unica farmacia comunale di Vimercate era a Ruginello, di fronte all’attuale centro civico. Poi nel 1992 si aggiunse quella di Passirano e, successivamente, la sede di Ruginello si trasferì in via don Lualdi, dove si trovano anche gli uffici amministrativi".

In mezzo anche la gestione, per 6 anni, del punto vendita di Villanova di Bernareggio.

"Il bilancio di questi 42 anni è certamente positivo - ha aggiunto ancora la neo pensionata - Ci ho messo tutta la mia passione. Ho visto passare diversi Consigli di amministrazione, sindaci e Giunte. Tanti colleghi e soprattutto colleghe. Ricordo tutti con grande affetto. Mi piace, però, citare due presidenti in particolari: il compianto Osvaldo Ornaghi (scomparso nel 2020, ndr) e Giovanna Casati , unica presidente donna".

Responsabilità importanti sulle spalle di Gigliola Assi, ma anche tante soddisfazioni.

E ora?

Non potevano certo mancare i saluti e i ringraziamenti di Nunzio Del Sorbo, attuale presidente delle Farmacie:

"I nostri più sinceri auguri a Gigliola e un grande grazie per il servizio prestato, in tutti questi anni, alle farmacie comunali vimercatesi. Nella sua lunga esperienza la signora Assi ha sempre operato con dedizione e responsabilità, serbando la memoria più corposa della nostra Azienda. Nei diversi momenti e periodi che hanno attraversato le farmacie pubbliche di Vimercate ha rappresentato un punto di riferimento per chi è stato chiamato, nel corso del tempo, ad amministrarle. Buona pensione, cara Gigliola. Si goda pienamente, con la sua famiglia, questo nuovo capitolo della sua vita".