Si è svolta giovedì 28 maggio a Milano l’Assemblea ordinaria dei soci FeLCeAF, un momento di confronto e programmazione per la Federazione e per gli Enti aderenti, chiamati a discutere e deliberare su temi centrali per l’attività associativa e istituzionale, dove Aurelio Mosca di Macherio è stato rieletto presidente.

FeLCeAF, il macheriese Aurelio Mosca rieletto presidente

La Federazione rappresenta l’organizzazione che riunisce l’aggregazione più ampia degli Enti di Terzo Settore gestori di 50 Consultori Familiari della rete regionale (il 25% circa e il 50% circa dei privati accreditati) e, come capofila e partner, di un numero considerevole dei progetti di sperimentazione dei Centri per la Famiglia.

Rinnovo del Consiglio direttivo

Dopo aver approvato il bilancio 2025 il bilancio preventivo 2026, è avvenuta l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente della Federazione. Aurelio Mosca è stato (ri)eletto per il prossimo quadriennio 2026-2030.

L’Assemblea ha poi eletto il nuovo Consiglio Direttivo: per la Lista Cooperative, Ferrari Adele; per la Lista Associazioni, Monticelli Sonia, Peruzzotti Stefano e Zanchi Andrea; per la Lista Fondazioni, Croce Elia, Ferrari Andrea, Pirola Gabriele, Rabaiotti Michele, Roncari don Giacomo e Vedovati Bruno.

Il Consiglio è l’organismo che rappresenta i 21 soci aderenti alla Federazione in modo proporzionale alla loro numerosità per tipologia di figura giuridica e responsabili dell’offerta e gestione dei 50 Consultori Familiari d’ispirazione cristiana attivi sul territorio regionale e accreditati da Regione Lombardia.

Le priorità della Federazione

I nuovi organismi della Federazione saranno impegnati ora in un rilancio e in una valorizzazione dell’attività dei Consultori della Federazione per affrontare i cambiamenti che stanno interessando i Consultori Familiari di ispirazione cristiana a partire dai nuovi indirizzi regionali (introdotti dalla DGR n. 5589/2025) e dalle trasformazioni sociali, culturali e demografiche che interrogano quotidianamente il ruolo dei Consultori e della Federazione.

Aurelio Mosca, chi è

Già presidente di FeLCeAF dal 2023, Aurelio Mosca, psicologo, 68 anni, nato a Monza, è sposato da 40 anni con Emma, ha due figli e vive a Macherio, paese della bassa Brianza. Ha ricoperto diversi incarichi come dirigente di strutture complesse del Sistema sociosanitario regionale concludendo nel 2023 il suo servizio come Direttore di Dipartimento di una ATS lombarda.

Il suo primo tirocinio è stato presso il Consultorio Familiare di via Restelli a Milano dove ha conosciuto don Bruno Ravasio, Direttore del Centro di Psicologia clinica ed educativa di via Melchiorre Gioia, che lo ha coinvolto nelle attività del Centro e indirizzato a seguire il Corso per Consulenti Familiari dell’Istituto La casa di via Lattuada. Ha conseguito la specializzazione in psicoterapia presso il Centro di terapia familiare di via Leopardi.

Le parole del presidente