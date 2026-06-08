Si è svolta giovedì 28 maggio a Milano l’Assemblea ordinaria dei soci FeLCeAF, un momento di confronto e programmazione per la Federazione e per gli Enti aderenti, chiamati a discutere e deliberare su temi centrali per l’attività associativa e istituzionale, dove Aurelio Mosca di Macherio è stato rieletto presidente.
FeLCeAF, il macheriese Aurelio Mosca rieletto presidente
La Federazione rappresenta l’organizzazione che riunisce l’aggregazione più ampia degli Enti di Terzo Settore gestori di 50 Consultori Familiari della rete regionale (il 25% circa e il 50% circa dei privati accreditati) e, come capofila e partner, di un numero considerevole dei progetti di sperimentazione dei Centri per la Famiglia.
Rinnovo del Consiglio direttivo
Dopo aver approvato il bilancio 2025 il bilancio preventivo 2026, è avvenuta l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente della Federazione. Aurelio Mosca è stato (ri)eletto per il prossimo quadriennio 2026-2030.
L’Assemblea ha poi eletto il nuovo Consiglio Direttivo: per la Lista Cooperative, Ferrari Adele; per la Lista Associazioni, Monticelli Sonia, Peruzzotti Stefano e Zanchi Andrea; per la Lista Fondazioni, Croce Elia, Ferrari Andrea, Pirola Gabriele, Rabaiotti Michele, Roncari don Giacomo e Vedovati Bruno.
Il Consiglio è l’organismo che rappresenta i 21 soci aderenti alla Federazione in modo proporzionale alla loro numerosità per tipologia di figura giuridica e responsabili dell’offerta e gestione dei 50 Consultori Familiari d’ispirazione cristiana attivi sul territorio regionale e accreditati da Regione Lombardia.
Le priorità della Federazione
I nuovi organismi della Federazione saranno impegnati ora in un rilancio e in una valorizzazione dell’attività dei Consultori della Federazione per affrontare i cambiamenti che stanno interessando i Consultori Familiari di ispirazione cristiana a partire dai nuovi indirizzi regionali (introdotti dalla DGR n. 5589/2025) e dalle trasformazioni sociali, culturali e demografiche che interrogano quotidianamente il ruolo dei Consultori e della Federazione.
Aurelio Mosca, chi è
Già presidente di FeLCeAF dal 2023, Aurelio Mosca, psicologo, 68 anni, nato a Monza, è sposato da 40 anni con Emma, ha due figli e vive a Macherio, paese della bassa Brianza. Ha ricoperto diversi incarichi come dirigente di strutture complesse del Sistema sociosanitario regionale concludendo nel 2023 il suo servizio come Direttore di Dipartimento di una ATS lombarda.
Il suo primo tirocinio è stato presso il Consultorio Familiare di via Restelli a Milano dove ha conosciuto don Bruno Ravasio, Direttore del Centro di Psicologia clinica ed educativa di via Melchiorre Gioia, che lo ha coinvolto nelle attività del Centro e indirizzato a seguire il Corso per Consulenti Familiari dell’Istituto La casa di via Lattuada. Ha conseguito la specializzazione in psicoterapia presso il Centro di terapia familiare di via Leopardi.
Le parole del presidente
“La conferma per il secondo mandato come presidente e l’ampliamento della rappresentatività del Consiglio Direttivo rappresentano per me scelte che hanno una duplice valenza: di continuità con l’azione che ha assicurato ai Consultori Familiari associati condizioni di qualità e sostenibilità della loro offerta a favore delle famiglie, e di sviluppo per affrontare i cambiamenti d’epoca che stiamo attraversando” spiega Aurelio Mosca. “È attraverso proposte e contributi di competenza ed esperienza, nel confronto con Regione Lombardia che ne riconosce l’accreditamento, e lo stimolo a mantenere vivo il radicamento con le comunità ecclesiali locali di cui sono espressione, che in questi ultimi anni la rete di FeLCeAF ha mantenuto alta la propria specificità nel sostegno alle famiglie, alle coppie, alle persone, ai giovani che in modo sempre più rilevante ad essa si rivolgono”.
“Con l’allargamento della base associativa (due nuovi Enti del territorio di Como) e della rappresentatività del nuovo Consiglio Direttivo, la Federazione si propone di sviluppare il ruolo svolto dai Consultori federati sia come riferimenti per le famiglie sia nelle proprie attività di prevenzione ed educazione alle relazioni, affettività, sessualità” prosegue Mosca. “I recenti provvedimenti regionali in materia richiedono un’attenzione e l’impegno della presidenza e del nuovo Consiglio per una valorizzazione dei Consultori federati e dei loro servizi e attività. Con la loro presenza e la loro diffusione sul territorio, i Consultori FeLCeAF sono realtà che, attraverso una concreta attuazione del principio di sussidiarietà, sono un sostegno alle famiglie, ai percorsi di formazione alle relazioni, e una risorsa per correggere le derive, le carenze e il rischio di frammentazione del sistema di welfare. Anche se di ampiezza e profondità elevate sia per i riferimenti che per l’oggetto, traggo nella recente Enciclica Magnifica Humanitas un’indicazione che guiderà la nostra azione e la nostra responsabilità: “Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, custodendo con amore quella magnifica umanità che ci è stata donata””.