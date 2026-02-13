Fermato dai Carabinieri al volante di un’auto rubata: a bordo anche un coltello

Non solo è stato fermato al volante di un’auto risultata rubata, ma nella successiva perquisizione i Carabinieri gli hanno trovato anche un coltello nel portaoggetti: nei guai è finito un 41enne senza fissa dimora, denunciato per i reati di ricettazione e porto abusivo di armi.

Fermato dai Carabinieri al volante di un’auto rubata

Il fermo è scattato nella serata di mercoledì 11 febbraio in via Fornace, tra i Comuni di Carnate e Ronco Briantino. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i Carabinieri della stazione di Bernareggio hanno infatti intercettato un cittadino italiano di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che procedeva con fare sospetto. Gli accertamenti condotti sul mezzo, tramite le banche dati in uso alle Forze dell’ordine, hanno subito permesso di appurare che il veicolo era provento di furto, avvenuto lo scorso 6 febbraio a Suisio e denunciato presso la Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio.

Nel portaoggetti anche un coltello

Nel corso della successiva perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto, immediatamente sequestrato dai militari. A bordo, inoltre, una serie di attrezzi da artigiano, con ogni probabilità anch’essi proventi di qualche furto. Al termine degli accertamenti, l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’indagato è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente.