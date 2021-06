Fermi-card: la tessera ideata dagli studenti per rilanciare il commercio in città

Una carta sconto per rilanciare il commercio in città. Si chiama Fermi-Card, la tessera ideata dall’Istituto tecnico, industriale Enrico Fermi di Desio e dai rappresentanti degli studenti, con il patrocinio del Comune di Desio, della Provincia di Monza Brianza e dell’Associazione ConfCommercio di Desio.

Una tessera sconto ideata dagli studenti del Fermi

Nasce con l’obiettivo di riportare gli studenti a vivere la città, al di fuori delle ore di didattica giornaliere. L’intento è incentivare i ragazzi, gli insegnanti e tutto il personale scolastico a effettuare acquisti sul territorio, sostenendo Desio e i suoi commercianti. La card sarà distribuita a tutti gli 800 studenti e al personale docente, che, presentandola nei negozi desiani che aderiranno, riceveranno uno sconto sulla spesa.

L'assessore invita i commercianti ad aderire alla proposta

“Come Amministrazione abbiamo voluto sostenere questo progetto proprio perché ideato da un gruppo di ragazzi – spiega l’assessore al Commercio Jenny Arienti – e rappresenta, inoltre, un’ opportunità per il commercio locale di farsi ulteriormente conoscere, di mostrare la nostra città, con tutte le sue installazioni luminose e iniziative organizzate. Anche perché la maggior parte degli studenti proviene da altri Comuni e questa occasione amplierebbe l’offerta commerciale desiana. Per questo invito tutti i commercianti ad aderire alla proposta, anche per sostenere i ragazzi nel loro impegno, motivandoli ancora di più”. I commercianti che intendono aderire all'iniziativa possono inviare un’e-mail a "Rappresentanti Studenti" rappresentantistudenti@fermidesio.edu.it, indicando il proprio negozio, l'indirizzo e lo sconto applicabile.