Ben 115 firme in calce ad una lettera che chiede a sindaco e prefetto di mettere in atto tutto quanto nelle loro possibilità per mettere fine all’assalto dei ladri.

«Fermiamo i ladri», 115 firme a Oreno per chiedere al sindaco telecamere e più luce

Sono esasperati e impauriti i residenti di via Bernareggi a Oreno. Una vicenda di cui avevamo già parlato un paio di mesi fa quando gli abitanti avevano lanciato un appello all’Amministrazione comunale affinché intervenisse. In quella circostanza avevano anche annunciato l’avvio di una raccolta firme. Petizione sottoscritta da 115 residenti, che dalla scorsa settimana è sulle scrivania del sindaco Francesco Cereda e del prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani. Il documento nel denunciare la situazione chiede sostanzialmente due cose: videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione pubblica.

"Una situazione intollerabile"

«E’ ormai nota l’intollerabile situazione che i cittadini di via Bernareggi, a Oreno, stanno vivendo da circa due anni a causa di continui furti che si ripetono settimanalmente ai danni delle abitazioni e delle automobili e che ci hanno indotto a costituire la “Zona controllo del vicinato” - si legge nella lettera - Purtroppo la via Bernareggi è scarsamente illuminata e completamente priva di impianti di videosorveglianza pubblica; circostanze che espongono i residenti ad incursioni continue di malintenzionati soprattutto nella fascia serale».

Una condizione favorita anche dalla posizione della via di Oreno, di fatto strada di confine e affacciata sui campi che guardano verso Arcore. Circostanze che favoriscono, soprattutto con il calar della sera, i ladri che hanno vie di accesso e fuga facilitate dal buio.

L'ex consigliere comunale guida la protesta

I sottoscrittori della petizione chiedono quindi un intervento in tempi celeri da parte dell’Amministrazione.

A guidare la protesta è in particolare l’ex consigliere comunale Cristina Biella che del gruppo di vicinato di via Bernareggi è la coordinatrice.

«Ormai non passa settimana che non si abbia notizia di almeno un furto nella nostra via - ha spiegato - Nei giorni scorsi sono entrati anche in un’abitazione protetta dalle inferriate. Siamo esasperati e impauriti. I ladri imperversano e, a causa della scarsa illuminazione, abbiamo anche paura ad uscire a piedi dopo una certa ora. Attendiamo risposte celeri e concrete».

Biella ha scritto anche a tutti i capigruppo del Consiglio comunale chiedendo che il caso venga portato anche all’attenzione degli organi istituzionali. Un appello raccolto dal consigliere di «Vimercate e BuonSenso», Francesco Sartini, che ha chiesto a sua volta a Luca Caprioli, collega di minoranza e presidente della Commissione finanze, che il tema venga discusso nella prossima seduta della commissione stessa (convocata per discutere proprio del Bilancio di previsione), allargando l’invito anche alla stessa Biella. L’obiettivo è quello di indurre l’Amministrazione a utilizzare parte del cospicuo avanzo di bilancio per finanziare la posa di un impianto di videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione.

Biella ha anche annunciato l’intenzione di chiedere a Carabinieri e Polizia locale la possibilità di organizzare un incontro pubblico per trasmettere ai cittadini consigli e tecniche per tenere i ladri alla larga.