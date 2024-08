Ferragosto nei parchi: no grigliate e obbligo di portare via i rifiuti

Ferragosto, e non solo, nei parchi cittadini? Sì, ma con l’obbligo di portarsi a casa e rifiuti e di seguire altre regole ferree. Questi i provvedimenti decisi dal Comune di Agrate Brianza.

No grigliate e obbligo di portare via i rifiuti

Un vademecum per chi ha deciso o è costretto a restare in città nel mese di agosto e in particolare sta pensando di trascorrere la giornata del 15 agosto in una delle aree verdi comunali e in particolare nel gettonatissimo parco Aldo Moro. Una serie di regole ferree diffuse dall’Amministrazione comunale la scorsa settimana attraverso i Social e con cartelli ad hoc:

"Tutti i parchi cittadini sono aperti al pubblico, anche per l'organizzazione di rinfreschi, pic-nic o ritrovi tra amici e parenti, usufruendo di tanti angoli al fresco, grazie alle fronde dei nostri maestosi alberi e di molte sedute con tavolini - spiega l’Amministrazione comunale nella nota - Un bene pubblico prezioso per tutta la nostra comunità. Per questo si deve preservare al meglio, rispettando regole di convivenza ed evitando eccessi".

Il vademecum per chi resta in città

Il vademecum snocciola poi le regole da seguire nei parchi pubblici agratesi: vietato fare grigliate e in generale accende fuochi; niente vetro (né bicchieri né bottiglie), vietato lasciare rifiuti, che devono essere inseriti negli appositi sacchi per la differenziazione e portati a casa. La nota ricorda anche che, trattandosi di aree pubbliche, non è prevista naturalmente alcuna possibilità di prenotare panchine e tavoli: in sostanza, chi prima arriva meglio s’accomoda. Infine, il Comune ricorda che "nelle scorse giornate sono stati eseguiti anche vari interventi di manutenzione nei diversi parchi, tra cui aggiunte e livellamento di terra alle basi di alcuni giochi per bambini".