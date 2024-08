La settimana più calda dell'anno ripropone puntualmente uno dei temi più "scottanti" e tragicamente attuali: il bagno nel fiume Adda. E oggi, giorno di Ferragosto, si prevede che le spiaggette adiacenti al corso d'acqua possano essere più affollate che mai, con tutti i rischi che questa situazione comporta.

Ferragosto sull'Adda, l'appello del sindaco: "Non fate il bagno nel fiume"

"Non fate il bagno del fiume". E' questo l'appello del sindaco di Cornate d'Adda, Andrea Panzeri, che vuole invitare all'attenzione e alla responsabilità di chi oggi coglierà l'occasione per la classica scampagnata lungo l'Adda. Tanti, troppi, nel recente passato non hanno dato peso alla pericolosità del fiume, che spesso e purtroppo volentieri ha poi presentato un conto salatissimo in termini di vite umane.

"Invito tutti alla prudenza - il monito del primo cittadino - Purtroppo si tende a sottovalutare i rischi, che sono invisibili, ma ci sono. L'Adda è pericoloso in molti punti, ci sono correnti e mulinelli nascosti da un letto apparentemente tranquillo. Ma così non è, ecco perché serve la massima attenzione quando si approccia il fiume"

Cartelli multilingue e sanzioni

Lungo tutto il corso del fiume ci sono cartelli e avvisi contro la balneazione, pena sanzioni da 500 euro. Cartelli che peraltro sono scritti in diverse lingue, dato che a incappare nelle insidie del fiume sono in maggior parte gli stranieri.