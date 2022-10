Festa a Busnago per i 20 anni del Centro diurno di Vaprio d'Adda

Il centro diurno l’Aquilone situato presso la Casa della comunità di Vaprio d’Adda festeggia 20 anni e per l'occasione i festeggiamenti si svolgeranno all'Oratorio San Luigi di Busnago. Questo perché il territorio servito dal centro diurno coinvolge sia i Comuni del Vimercatese sia quelli del circondario di Vaprio. Fondamentale la collaborazione tra il Centro e le Asst Melegnano Martesana e quella della Brianza.

Una festa per ospiti e famiglie

La festa si terrà sabato 8 ottobre 2020 a partire dalle 15 con la presentazione delle attività riabilitative del centro. Durante l’evento, inoltre, verrà trasmesso un video che racchiude le immagini più significative di questi vent’anni di presenza sul territorio. Alla manifestazione interverranno gli specialisti delle due aziende ospedaliere. Al termine ci sarà il taglio della torta e il lancio di palloncini colorati.

Un centro per l'aiuto psico-educativo

L’Aquilone è un centro che offre un’accoglienza diurna rivolta a persone che esprimono la necessità di un aiuto psico–educativo per riprendere in mano la propria vita. All’interno del centro sono presenti, come figure di riferimento, le educatrici professionali che collaborano con l’equipe medico infermieristica e psico-sociale del Cps e con i Comuni presenti sul territorio. Nel centro diurno si svolgono numerose attività che sono gestite, sia dalle educatrici, sia dai maestri d’arte: teatro, orto giardinaggio, psicoterapia di gruppo, redazione, discussione, spazio ludico– ricreativo, uscite sul territorio, ma anche momenti di festa e di gioco.