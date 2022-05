10eLotto e Lotto

Nel capoluogo brianzolo un fortunato giocatore ha centrato un 9 del valore di 20 mila euro. Il lotto invece ha premiato un medese con una vincita da 23.750 euro.

La fortuna premia ancora una volta la Brianza.

Lotto e 10eLotto. Festa a Monza e a Meda, vinti in totale oltre 43mila euro

Sono due le vincite registrate sul territorio provinciale nell'ultimo concorso. La prima a Monza dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 al 10eLotto del valore di 20 mila euro. la seconda vincita a Meda al Lotto: nel concorso del 21 maggio, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato una vincita pari a 23.750 euro.

Altre vincite in Lombardia

Nel corso del weekend ci sono state anche altre vincite in Lombardia per un totale di 65mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta ha premiato Gallarate, in provincia di Varese, dove un giocatore ha centrato un 9 da 20.001 euro con una puntata di soli 4 euro. Combinazione vincente anche a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 15.003 mila euro con un 8 oro. A completare il poker di vincite in Lombardia, poi, c’è anche la vincita registrata a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano dove un giocatore ha portato a casa 10 mila euro grazie a un 8.