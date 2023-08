Festa a Seveso per l'ultracentenaria, nonna Angelina ha compiuto 103 anni

Un traguardo invidiabile che ha portato gioia in tutta la comunità di Baruccana, a Seveso. Sono 103 gli anni compiuti da Angela Cazzaniga, per tutti Angelina.

Tanti auguri all'ultracentenaria

Una giornata speciale, con gli auguri fatti anche da don Mario Cappellini al termine della Messa di venerdì mattina. Poi, nel pomeriggio, la festa con figli, nipoti e pronipoti. Originaria di Seregno, dove è nata il 4 agosto 1920, dopo essersi sposata nel 1948 con Giuseppe Rusconi, scomparso nel 1998, si trasferì a Baruccana. Da allora non ha più lasciato quella che è la sua casa.

Tre figli, quattro nipoti e otto pronipoti

Dal matrimonio sono nati tre figli: Gianluigi (che poi è diventato prete e per tutti nella frazione è don Gigi), Luciano e Rosilia. Quattro i nipoti: Fabio, Serena, Alessia e Luca, mentre otto sono i pronipoti: Caterina, Paolo, Sole, Maria Chiara, Lapo, Andrea, Giovanni e la piccola Anna, che ha 102 anni di differenza dalla bisnonna.

Bravissima magliaia

Difficile raccontare tutti i momenti di quelli che sono 103 anni di storia. Impegnata come magliaia e bravissima nel cucito, Angelina aveva iniziato a lavorare a soli dodici anni. Dai volti storici della frazione è conosciuta per la sua gentilezza e la sua generosità. Donna estremamente devota, ricorda con orgoglio l’anno di nascita, lo stesso di personaggi da lei stimati come Papa Giovanni Paolo II e l’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

L'amore per Giuseppe e per la sua bella famiglia

Nel mezzo tante storie: dalla guerra al voto del referendum per decidere se l’Italia dovesse restare una monarchia o diventare una repubblica. E ancora l’avvento delle prime tecnologie e, in ambito familiare, l’orgoglio di essere diventata prima mamma e poi nonna, oltre alla soddisfazione del sacerdozio di don Gigi. E poi l’amore per il suo Giuseppe: «Uno dei momenti che ricordo con più gioia è quando l’ho incontrato per la prima volta, eravamo al cinema».