Festa al parco per la maestra Assunta: in pensione dopo 42 anni di insegnamento

La storica maestra Maria Assunta Occhiata va in pensione e i genitori ed ex alunni organizzano una festa in suo onore, al parco Comboni di Verano.

Ha insegnato per 30 anni alla primaria di via Sauro

Per 30 anni ha insegnato alla scuola primaria di via Sauro e nel corso della sua carriera ha visto crescere diverse generazioni di ragazzi, molti dei quali hanno mantenuto un grande affetto e ricordo nei suoi confronti, tanto da volerle organizzare una festa per il suo pensionamento.

La festa al parco

Tanta emozione, sabato pomeriggio, al parco Comboni, davanti alla biblioteca, per la maestra Maria Assunta Occhiata, 63 anni, residente a Carate, che si è trovata davanti ex studenti, ma anche genitori, che hanno voluto ri-incontrarla e ringraziarla, e colleghi con i quali ha condiviso la professione.

Tra quest’ultimi c’è la maestra Antonella Colzani, andata in pensione due anni fa, che ha fatto da «gancio» e insieme alle mamme e ai papà si è occupata dei preparativi.

In pensione dal 1 settembre

Dal 1 settembre l'insegnante lascerà la scuola, dopo 42 anni di servizio, 30 dei quali trascorsi a Verano. Ha insegnato matematica e inglese a più generazioni di ragazzi. Ma anche motoria, poichè le piace molto lo sport. Molto apprezzata da tutti, resterà nel cuore dei suoi alunni e dei loro genitori .