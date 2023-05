Festa all'asilo nido, per salutare la storica cuoca che va in pensione

Mercoledì i colleghi e le maestre dell’asilo nido comunale «Albero grande» di Giussano hanno organizzato una grande festa per salutare la «mitica» cuoca, Maria Lacquaniti, 62 anni, che va in pensione.

Da oltre 20 anni in cucina

Una vita in cucina, per preparare squisiti piatti per i bambini delle scuole, e ora la pensione. Venerdì è stato l' ultimo giorno di lavoro ai fornelli per Maria Lacquiniti. La giussanese ha iniziato a lavorare in mensa nel 1999, prima alla scuola materna di Giussano «Piccole tracce», poi al centro cottura del Comune, preparando pasti per tanti alunni della città e negli ultimi 8 anni si è dedicata principalmente ai piccoli del nido.

La festa per ringraziarla

Mercoledì i colleghi e le maestre dell’asilo nido comunale «Albero grande» hanno organizzato una grande festa per salutare la «mitica» cuoca, Maria e per ringraziarla per quanto fatto in questi anni. Presente anche il vice sindaco Adriano Corigliano.

L'emozione della cuoca

Con tanta emozione la cuoca Maria ha voluto ricordare questi anni di lavoro, ringraziando a sua volta per l'affetto e la stima dimostrati nei suoi confronti.