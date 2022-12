Festa alle medie di Concorezzo con le socie del Circolo Culturale Sardegna

Un momento di festa, molto goloso, nella giornata di ieri alla scuola media di Concorezzo Leonardo da Vinci, dove gli studenti e la professoressa Ilaria Tameni hanno accolto con grande piacere le socie Ofelia Usai, Maria Aresti e Rita Oggero del Circolo Culturale di Sardegna di Concorezzo, Vimercate e Monza.

Le tre rappresentanti del Circolo, vestite in abiti tradizionali sardi, sono arrivate cariche di pacchi per far visita ai ragazzi della 2B. Proprio con loro, già dallo scorso anno, hanno intrecciato un bel legame che ha portato gli studenti ad apprendere le basi e i segreti della panificazione tradizionale sarda e a saper creare oggetti meravigliosi con il semplice utilizzo della carta destinata al macero.

Ieri Ofelia, Maria e Rita sono tornate a scuola per salutare gli studenti in occasione delle imminenti festività e per arricchire il loro laboratorio "Per fumum" con alcuni ricordi odorosi della loro infanzia.

Le parole della docente

"Tornano per fare festa con noi - ha sottolineato la professoressa Tameli -, a pochi giorni dal Natale; tornano perché è importante tenere i legami anche nel caos delle incombenze quotidiane; tornano perché gli anziani sono spesso lontani dalla scuola e dai ragazzi e invece hanno tantissimo ancora da dare e da insegnare; tornano perché condividere cose buone, parole e tempo è uno dei modi più belli di prenderci cura della nostra umanità".

Un progetto in vista

Alla fine della mattinata a scuola sono arrivati i ringraziamenti al Circolo sardo per la partecipazione e l'invito a partecipare nel 2023 al progetto scolastico sui prufumi della Sardegna