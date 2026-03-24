Festa all’Oasi per i cento anni di una suora domenicana

Compleanno speciale, martedì 24 marzo, all’Oasi Domenicana di Besana Brianza per suor Daniella Mombrini che compie cento anni.

Suor Daniella compie cento anni

Nata a Treviglio nel 1926 da Raffaele e Carolina Gatti, il 5 gennaio 1954 ha iniziato il suo cammino di consacrazione a Bergamo nell’Istituto delle suore domenicane del santissimo Rosario di Melegnano. Il 2 ottobre 1954 è diventata novizia. Ha emesso i suoi primi voti il 16 ottobre 1956 e quelli definitivi il 12 settembre 1962.

La Madre generale

«Nel 2016 ha festeggiato il suo 50esimo di fedeltà al Signore e quest’anno, oltre ai 100 anni, festeggerà i 70 anni di vita consacrata – spiega la Madre generale, suor Sonia Pellegrinelli – Nel corso degli anni ha seguito diversi corsi anche in ambito infermieristico. Si è distinta per la sua capacità nel confezionare abiti e tanto altro, con un’attenzione particolare per i paramenti sacri e tutto ciò che serviva per la casa e per le suore».

Le varie destinazioni

Dal 1956 al 1962 suo Daniella è stata a Maderno sul Garda; dal 1962 al 1972 a Milano, in via dall’Ongaro; dal 1972 al 1979 a Roma; dal 1979 al 1983 a Besana; dal 1983 al 1992 a Bergamo; dal 1992 al 2000 a Pavia; dal 2000 al 2017 a Roma e dal 2017 a oggi a Besana. «Suor Daniella è arrivata ai 100 anni con ancora tanta voglia di vivere e di lodare il Signore, dedica il suo tempo alla preghiera e all’incontro con le suore, soprattutto le più sofferenti portando loro una carezza e una buona parola. A lei auguriamo di continuare nella pace e nella serenità per continuare a fare la volontà del Signore».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 marzo 2026.