Festa del 2 Giugno a Camparada: riconoscimento per i medici di famiglia e gli studenti

Festa della Repubblica dal sapore molto speciale. Dopo tre anni dall’ultima volta torna a Camparada una delle tradizioni più sentite in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno: la consegna degli attestati di riconoscenza, ovvero un gesto e un omaggio verso coloro che maggiormente si sono distinti per il proprio impegno verso la comunità locale.

Festa del 2 Giugno a Camparada: riconoscimento per i medici di famiglia

E proprio per celebrare nel migliore dei modi la simbolica ripartenza di questo momento istituzionale, il Comune ha voluto premiare con una particolare onorificenza le dottoresse di base Maria Carla Brambilla, Egidia Sala e Gabriella Doro, che durante gli ultimi anni hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione. "Tre medici di famiglia", hanno sottolineato il sindaco Mariangela Beretta e l’assessore Evi Artesani, che con questo termine ha voluto porre l’accento proprio sulla straordinaria capacità delle tre professioniste di essersi fatte prossime e attente ai bisogni dei propri pazienti per tutto il corso della carriera. E specialmente durante gli ultimi e travagliati anni segnati dalla pandemia Covid, durante la quale le dottoresse hanno rappresentato un imprescindibile punto di riferimento per la cittadinanza.

Premi anche per gli studenti

Un momento di grande emozione per tutta la comunità, che successivamente si è stretta intorno anche agli studenti delle scuole. I bambini della terza elementare sono infatti stati ufficialmente premiati con un maxi assegno da 100 euro per la vittoria nel concorso "Un mondo di forme e colori: viaggio alla scoperta della biodiversità del Parco dei Colli Briantei"; stessa soddisfazione, invece, per gli alunni dei corsi musicali delle medie, a cui invece è stato consegnato un contributo da 400 euro.

La Costituzione ai 18enni

Come da tradizione, poi, sono stati celebrati anche i neo 18enni, a cui è stata consegnata una copia della Costituzione italiana come regalo di "benvenuto" nella maggiore età con l’augurio che possano essere protagonisti anche nella "res pubblica" di Camparada e non solo. La mattinata si è infine conclusa con un altro bellissimo momento: il saluto dei bambini di 5 elementare che il prossimo anno inizieranno un nuovo ciclo di studi alle scuole medie.