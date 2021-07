Festa del libro, a sorpresa arriva Massimo Cacciari

Penultimo fine settimana in vista per la 12esima edizione della "Fiera del libro e degli autori" organizzata dalla libreria "Il Gabbiano" di piazza Giovanni Paolo II, a Vimercate.

Martedì 13 luglio l'incontro con Cacciari

Con un prolungamento inatteso e fuori programma del week end fino a martedì, 13 luglio, quando, alle 21, sulla terrazza salirà Massimo Cacciari. Il noto professore sarà a Vimercate per presentare il suo libro "La mente inquieta (saggio sull’umanesimo)", in occasione della nuova edizione dei corsi di formazione del Centro di Cultura Europeo di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.

Oggi, giovedì, l'economista Sapelli

Il programma come da cartellone riprenderà comunque già oggi, giovedì 8 luglio, alle 21, con il noto economista e storico Guido Sapelli che presenta il suo libro "Nella storia mondiale - Stati, mercati, guerre".

Venerdì protagoniste le donne

Venerdì 9 luglio, stessa ora, ancora saggistica con Valeria Palumbo, giornalista e storica, che parlerà di "Non per me sola. Storia delle italiane attraverso i romanzi".

Sabato libri e musica

Sabato 10 luglio, alle 18, si torna alla narrativa con il romanzo «Quando tornerò» di Marco Balzano.

Alle 21 sul palco della terrazza spazio alla musica con un concerto di jazz e blues de «La band dell’alligatore».

Domenica c'è Alice Basso

Domenica 11, alle 18, appuntamento da non perdere con la nota scrittrice Alice Basso che presenta "Il grido della rosa", secondo volume della serie con protagonista Anita Bo dopo "Il morso della vipera".

Slitta invece a mercoledì 21, alle 21, l’incontro previsto sempre per questa domenica con l’insegnante arcorese Raffaele Mantegazza che parlerà del suo saggio "Imparare a resistere. Per una pedagogia della resistenza".