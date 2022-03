Festa del papà, a Lentate è davvero green

Ambiente

L'Amministrazione comunale ha organizzato l'iniziativa "Puliamo la città". Debutto ufficiale in paese per i Demas da fa.

Una festa del papà davvero green a Lentate. L'Amministrazione comunale ha infatti organizzato l'iniziativa "Puliamo la città", a cui hanno aderito molti papà con i loro bambini (e non solo).

Puliamo la città per la festa del papà

In tanti sabato 19 marzo 2022 hanno accolto l'invito dell'assessore all'Ambiente e all'Ecologia, Andrea Pegoraro, ritrovandosi nel parcheggio delle scuole medie per poi ripulire le vie limitrofe, armati di guanti e sacchetti.

Debuttano i Demas da fa

Per l'occasione hanno debuttato ufficialmente i Demas da fa, il gruppo di volontari da tempo attivi nei Comuni di Meda e Cabiate che si occupano della raccolta di quanto abbandonato dagli incivili, animati solo da un grande senso civico e dalla forza di volontà. Nelle scorse settimane si erano confrontati con l'assessore Pegoraro per estendere la loro azione anche a Lentate e oggi ha preso il via il progetto. "Ci sono già 24 iscritti al gruppo, tutti molto determinati, e c'è anche molta gioventù", ha commentato Pegoraro.

Tra i rifiuti anche bici e pneumatici

Numerosi i rifiuti raccolti: oltre a un'infinità di bottiglie di birra e cognac anche una bici, computer, copertoni di bici e pneumatici. Il tutto è stato messo in appositi sacchi, per poi essere smaltito.

"Soddisfatto di aver dato il via a questa iniziativa"

"Sono veramente molto soddisfatto di aver dato il via a questa iniziativa - conclude Pegoraro - Tra l'altro i componenti del gruppo in settimana si organizzano in autonomia attraverso una chat su whatsapp, nella quale si accordano per fare pulizia nelle zone che giudicano più bisognose di attenzione. Si è creato anche un gruppo di amici che attraverso questo progetto di utilità sociale trova anche il modo di passare giornate in allegria. Questo ha un grande rilievo dal punto di vista civico". Al termine della raccolta a tutti i partecipanti è stato offerto un rinfresco e sono stati donati i libri su Santo Stefano a fumetti per la gioia dei più piccoli.