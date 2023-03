Una bella domenica in piazza a Carate Brianza per i volontari della sezione cittadina di A.I.D.O, l'Associazione italiana per la donazione di organi.

Festa del papà in piazza per i volontari Aido

I volontari, nella giornata dedicata alla Festa del papà, complice anche il bel tempo, hanno trascorso diverse ore in piazza della chiesa di Cristo Re con il loro banchetto, per divulgare la cultura della donazione e distribuire materiale informativo dell'Associazione. Ma anche per raccogliere dichiarazioni di volontà a donare i propri organi, tessuti e cellule in favore dei trapianti.

Con l’occasione i volontari caratesi hanno anche offerto vasetti di piantine fiorite ai passanti per raccogliere offerte per le attività dell’Associazione che, come noto, non riceve nessun contributo pubblico, per quello che fa in favore degli ammalati in lista d’attesa per un trapianto, spesso salvavita.

Tanti i cittadini che si sono fermati al banchetto, interessati alle attività del gruppo. I volontari hanno risposto con piacere alle tante domande in tema di donazione.

(Nella fotografia il Presidente del Gruppo Comunale Andrea Villa, il Presidente della Sezione Provinciale A.I.D.O. di Monza e Brianza ed altri volontari