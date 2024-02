Festa dell’8 marzo: in biblioteca un segnalibro omaggio con i pensieri di Alda Merini

Un segnalibro con le parole della scrittrice Alda Merini, a cui la biblioteca civica di Usmate Velate è intitolata, in regalo in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Un piccolo gesto per rimarcare, e tenere sempre a portata di mano, il valore universale della donna e sottolineare l’importanza del tema della parità di genere.

Un segnalibro per la festa dell'8 marzo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Usmate Velate, in collaborazione con la Consulta Cultura, alla luce dello straordinario successo riscontrato nel 2023, ripropone una iniziativa dall’alta valenza simbolica che sarà ospitata presso la Biblioteca Civica. Tutti gli utenti, uomini e donne, che si recheranno in biblioteca per un prestito, un ritiro o per la consultazione di un documento, in questi giorni avranno così la possibilità di ritirare un segnalibro in cui spiccano le parole di Alda Merini:

"Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di sole per tutti"

L'installazione artistica

Al fianco del segnalibro, in biblioteca in concomitanza con l’8 marzo avrà luogo una installazione dell’artista locale Gino Casiraghi che, attraverso libri e oggetti artistici racconterà il mondo della donna.