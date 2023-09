Divertimento all'aria aperta alla Festa dello Sport di Desio

Torna a Desio la Festa dello sport. Saranno presenti società e Associazioni sportive per mostrare ai cittadini le proprie numerose attività.

Un'iniziativa per avvicinarsi allo sport

Tutto è pronto per la nuova edizione della Festa dello Sport della Città di Desio , una manifestazione organizzata in collaborazione con il Comitato Sport Desio e l’Assessorato allo Sport, in programma domenica 17 settembre 2023 presso il centro sportivo comunale di via Agnesi. Saranno presenti tutte le società e Associazioni sportive del territorio che svolgono e promuovono lo sport nei suoi diversi ambiti e declinazioni.

Si tratterà di una vera e propria vetrina per lo sport cittadino, ma anche di uno strumento per avvicinare giovani e meno giovani a tante discipline:

Andrea Civiero - Questa iniziativa vuole continuare a coinvolgere i cittadini, le scuole, le varie Associazioni sportive e non che operano nell'ambito del “Abbiamo un programma molto intenso, concepito per coniugare sport e divertimento – spiega l’Assessore allo Sport- Questa iniziativa vuole continuare a coinvolgere i cittadini, le scuole, le varie Associazioni sportive e non che operano nell'ambito del Comune di Desio , proprio per sottolineare i valori positivi correlati alla pratica sportiva. Ma non solo. Ha anche l’obiettivo di promuovere la grande offerta delle nostre Associazioni e di coinvolgere il più ampio numero di persone”.

Tante le discipline presenti

Spaziando dalla ginnastica al calcio, dal volley alla pallacanestro, dal podismo al pattinaggio, l'evento desiano sarà l'occasione per tutti di provare le più svariate discipline sportive. Un'intera giornata all'insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all'aria aperta. Durante la mattinata, con partenza alle 9.30 da piazza Don Giussani e arrivo al centro sportivo, è in calendario la Marcia dello Sport, mentre nel pomeriggio, dalle 10 alle 18.30 si potrà assistere a dimostrazioni ed esibizioni a cura delle Associazioni sportive, con coinvolgimento del pubblico presente.

Il programma della giornata

Di seguito il programma delle svariate attività che verranno svolte nella giornata di domenica: