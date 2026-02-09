Festa di Carnevale: due sfilate dai quartieri verso il centro con spettacoli, musica e animazione

Tutto pronto per il Carnevale a Villasanta: domenica 15 febbraio, nel pomeriggio, due sfilate dai quartieri verso il centro con spettacoli itineranti, musica, animazione per i piccoli e grande festa in piazza del Comune.

Festa di Carnevale a Villasanta

L’evento è promosso in collaborazione con gli oratori della Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto e con la Croce Rossa Italiana – Comitato Villasanta. In programma sfilate in maschera e altre iniziative. La partenza è fissata per le 14.30: sfilate con spettacoli e animazione itinerante raggiungeranno Piazza Martiri della Libertà con trampolieri, musica, danza, bolle di sapone e teatro. I punti di ritrovo sono Piazza Paolo VI per San Fiorano e Via Segantini per Sant’Alessandro.

Il programma della giornata

Dalle ore 15 partiranno le attività dedicate ai più piccoli in Piazza Martiri della Libertà con Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta: truccabimbi e zucchero filato. Dalle 15.30, invece, ecco la grande festa finale in piazza Martiri della Libertà con musica, giochi, balli, sfilata delle maschere, con l’animazione dei giovani degli oratori.