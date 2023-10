Festa di Desio: la torta del cuore regala oltre tremila euro all'ospedale

Festa di Desio: oltre tremila euro per l'ospedale grazie alla torta del cuore. Moltissimi i visitatori: quattro giorni di visite guidate, musica, concerti, mostre, incontri, iniziative culturali, intrattenimenti per bambini e tanti appuntamenti per grandi e piccini, uno straordinario susseguirsi di eventi e di pubblico che hanno animato tutto il centro storico.

Festa di Desio, "un'edizione ricca di proposte e moltissimi visitatori"

Sull'edizione appena archiviata della Festa di Desio dichiara il sindaco, Simone Gargiulo:

“Non è semplice quantificare con esattezza il numero di visitatori di questa Festa. Possiamo però affermare che è stata un’edizione ricca di proposte sia dal punto di vista culturale che di intrattenimento, tutte accolte con entusiasmo da un grande numero di persone intervenute. Le mostre allestite per l’occasione hanno ottenuto molto gradimento, così come gli spettacoli e tutte le animazioni organizzate in questi giorni. L’impegno organizzativo è stato notevole, come lo è stato il coinvolgimento di tutta la comunità. associazioni, uffici comunali, Polizia Locale, Protezione Civile, Forze dell’ordine, commercianti e tante altre realtà del territorio: tutti insieme abbiamo permesso alla nostra città di essere vissuta da tantissime persone, mostrando la ricchezza e la bellezza di una collettività che sa unire cultura, arte, solidarietà e aggregazione. Grazie a tutte e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno dato il loro contributo per questo risultato”.

Vendute oltre mille torte del cuore

Sono state vendute 1.090 Torte del Cuore e 1010 biglietti:

“Ringrazio coloro che si sono spesi per organizzare questa iniziativa – dichiara l’assessore alla Cultura, Eventi e Marketing Territoriale Samantha Baldo - la Pro Loco Desio, la Bocciofila Parco, i Cannisti di Muggiò e i Marciatori di Desio, ma non solo, anche tutti i cittadini che hanno contribuito ad acquistare la torta. Grazie alla vostra solidarietà, sono stati raccolti 3.050,64 euro che saranno devoluti al Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Pio XI di Desio per l’acquisto di un dispositivo medico”.

Le proposte spaziavano dalle iniziative culturale a quelle più di svago, oltre alle tante dedicate ai bambini. "Con grande soddisfazione abbiamo coinvolto anche la Rete TikaTaka – Equiliberi di Essere nelle visite guidate, oltre a laboratori per i più piccini con la Cooperativa Stripes - aggiunge - E' stato un grande lavoro di squadra, per cui ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere unica questa edizione”. Nel weekend della Festa anche l'ingresso ufficiale del nuovo prevosto, don Mauro Barlassina.

I numeri della festa

Questi i numeri della festa:

- Torta del cuore – 1010 biglietti venduti, 10.100 euro l’incasso. Al netto delle spese di produzione, materiale e stampa, i fondi raccolti da destinare all’ospedale di Desio sono 3.050,64 euro;

- visite guidate in Villa Tittoni: 214 partecipanti;

- visite guidate del lunedì mattina di Tiki-Taka dedicate ai bambini: 45 visitatori;

- visite dei bambini alla mostra di Xunmu Wu con laboratorio espressivo esperienziale per bambini: 45 partecipanti (di cui 19 bambini);

- mostra "Xunmu Wu solo Exhibition": 330 partecipanti;

- mostra ‘Tramvai a Des, una storia da raccontare": 600 persone durante il weekend (1600 in totale per tutta la durata dell’evento, dal 30 settembre al 10 ottobre);

- spettacolo teatrale "La Monaca di Monza": sold out per entrambi gli appuntamenti (120 spettatori a spettacolo, con più di 60 persone in lista di attesa)