Festa di Ferragosto al Centro anziani: "Così sconfiggiamo la solitudine"

Non è Ferragosto a Meda senza il pranzo al Centro anziani. A organizzarlo, nella giornata di ieri giovedì 15 agosto, è stato il Comune in collaborazione con l'associazione San Vincenzo De Paoli.

Festa di Ferragosto al Centro anziani

Poco più di una ventina i partecipanti all'iniziativa ferragostana che si sono ritrovati nella sede degli anziani per un momento conviviale e comunitario. La tavola imbandita ha fatto ovviamente da cornice alla giornata, che per via delle temperature fin troppo torride non si è conclusa con il tradizionale ballo liscio. Poco male, anche perché la festa si è rivelata comunque un vero successo, con i pensionati che hanno gradito e apprezzato la festa.

"Così sconfiggiamo la solitudine"

Soddisfatta anche la presidente dell'associazione, Patrizia Candian, che ha ringraziato i presenti e il Comune: