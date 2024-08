Festa grande a Concorezzo per i 100 anni di "nonna" Felicina. Lo storico traguardo è stato raggiunto nella giornata di mercoledì 14 agosto dalla signora Felicita Assunta Giudici: accanto a lei, tanti parenti e amici.

Festa grande a Concorezzo per i 100 anni di "nonna" Felicina

Nata a Clusone, aveva iniziato a soli 10 anni come domestica di una ricca famiglia del paese; a 14 anni, invece, trovò occupazione al cotonificio "Olcese", dove visse anche le stagioni della Seconda guerra mondiale, con i soldati tedeschi che spesso e volentieri passavano a ispezionare la ditta.

In città da oltre mezzo secolo

Finita la guerra trovò l'amore e convolò a nozze con il marito Mario Trussardi, meccanico del paese, che però decise di trasferirsi in Brianza perché si accorse della più intensa circolazione di autovetture rispetto alla zona di montagna in cui vivevano. Da qui il trasferimento a Concorezzo, dove la coppia mette su famiglia con l'arrivo di cinque figli. L'arrivo nel quartiere Malcantone segna non solo l'apertura dell'officina (la storica "Trussardi", appunto), ma anche di uno dei primi distributori di benzina del circondario.

Lo straordinario traguardo

Una vita dedicata a crescere i figli per la signora Giudici, che però trova anche lavoro nel negozio di frutta, verdura e casalinghi accanto all’officina, alternandosi anche come benzinaia nell'attività del marito, con cui ha condiviso oltre 60 anni di matrimonio. E mercoledì la grande festa in città, con amici e parenti che hanno abbracciato ancora una volta "nonna" Felicina per questo straordinario compleanno. Agli auguri si è unito anche il sindaco Mauro Capitanio, che attraverso i propri canali ufficiali ha voluto esprimere i migliori auguri alla propria concittadina.