Festa grande a Carnate per i 100 anni di "nonna" Maria Mandelli. Oggi, mercoledì 14 maggio, per il lietissimo evento la donna ha ricevuto la visita dell'Amministrazione comunale, del parroco e del Circolo Culturale Sardo.

Festa grande per i 100 anni di "nonna" Maria

Una festa alla quale siamo stati anche noi. Per fare gli auguri, certo, ma anche per farci raccontare qualcosa di più sulla vita di "nonna" Maria. E magari per provare a carpire il segreto della sua straordinaria longevità. Nata e cresciuta a Usmate Velate, la donna si trasferì a Carnate nel 1950, dopo il matrimonio con Carlo Crippa, storico meccanico, che dopo un breve periodo alla cosiddetta "Cirenaica" aprì la propria officina proprio sotto l'abitazione di via Volta.

La storica officina

E così, da impiegata e dattilografa, la signora Mandelli si ritrova tra chiavi e motori, senza dimenticare quella mitica pompa di benzina che i carnatesi di una volta ancora oggi ricordano con un pizzico di nostalgia:

"La mamma ha aiutato per tanti anni in officina con le consegne e con le carte, fino a quando papà è venuto a mancare, nel 1980 - raccontano le figlie Lidia e Carla - Ed essendo all'epoca una delle poche donne con la patente, aiutava le altre signore del quartiere accompagnandole con la macchina a fare le commissioni quando avevano bisogno. E' sempre stata una donna in movimento"

Il segreto della longevità

Un "segreto" che ancora oggi l'accompagna. "Nonna" Maria infatti, nonostante l'età, non se ne sta proprio con le mani in mano. Legge molto, ogni tanto si diletta con le parole crociate e fa ancora i calcoli a mente. Non solo, perché ancora oggi è dotata di una memoria di ferro e fino a qualche anno lavorava ancora a maglia. Insomma, le energie di certo non le mancano: "Ci tiene ancora tutti quanti in riga", scherzano le figlie. Ma a chi le chiede quale sia l'elisir di lunga vita, la donna fa spallucce e sfodera un sorriso disarmante:

"Non lo so proprio... Ho solo fatto tanta strada e sono arrivata fino a qui"

La festa con le autorità

E questa mattina, dicevamo, la grande festa in famiglia. Presenti per l'occasione il sindaco Rosella Maggiolini con gli assessori Camillo Mandelli e Mario Riva, il parroco don Adelio Molteni e Gianni Casu, presidente del Circolo Culturale Sardo di Carnate, associazione che da anni è vicina di casa della festeggiata. Alla signora Mandelli anche alcuni omaggi: fiori, una pergamena celebrativa e qualche dolcetto sardo. Poi, dopo gli auguri, la classica torta con un immancabile bicchiere di spumante. In fondo, i 100 anni non capitano tutti i giorni e meritano di essere celebrati al meglio.