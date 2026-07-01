Festa grande per i 40 anni della Proloco veranese

Musica, cena, fontane danzanti e riconoscimenti in occasione della festa organizzata per i 40 anni della Proloco veranese.

“Un impegno costante che dura da 40 anni”

Quello appena passato è stato un weekend molto coinvolgente per i veranesi e non solo: in tanti si sono radunati al Parco della Pace a Verano, per i festeggiamenti dell’associazione molto attiva sul territorio. Un impegno costante che dura da 40 anni e che è stato celebrato «alla grande» al parco della Pace. Protagonisti i volontari della Proloco veranese.

Festa in grande stile

Venerdì sera la festa organizzata per brindare al 40esimo è stata davvero un grande evento. Dalla musica, al ballo, alla cena, allo spettacolo finale delle fontane danzanti: tutti sono rimasti a bocca aperta e si sono divertiti. A fare gli onori di casa il presidente Rinaldo Galli che tra emozione e gioia ha voluto ringraziare innanzitutto tutti i volontari che si adoperano per dare ai veranesi e non solo serate di divertimento, gite, viaggi e tante attività ricreative. Per i volontari anche una speciale maglietta celebrativa a ricordo dei 40 anni.

Riconoscimenti agli ex presidenti

La festa è stata anche occasione per rendere omaggio ai fondatori del gruppo, nato nel 1986, e ai presidenti che si sono succeduti. Targa di riconoscimento per il lavoro svolto, al compianto fondatore del gruppo Giuseppe Galli, rappresentato dai figli alla cerimonia e poi a anche a Renato Casati, che è stato il primo segretario del consiglio della Proloco. Ringraziamenti anche agli ex presidenti Cesare Galimberti, Giancarlo Calastri, Mario Ratti e a Cesare Valagusta presidente onorario.