Auguri!

Originaria di Seregno, a seconda guerra mondiale ormai conclusa, è stata "adottata" da Desio, entrando al Paola Di Rosa e diventandone negli anni una figura di riferimento.

L’Istituto Paola Di Rosa di Desio è la sua «casa». Qui, tra le storiche e prestigiose mura dell’edificio di via San Pietro, suor Enrica festeggia oggi il secolo di vita.

Festa grande per suor Enrica che compie cento anni

E’ una giornata speciale quella di oggi, martedì 9 novembre, per Madre Enrica Pelucchi: la religiosa, infatti, da «sempre» colonna portante del collegio Paola Di Rosa compie 100 anni. All’anagrafe Carla Pelucchi, prese il nome di Madre Enrica in seguito al completamento del percorso del voto religioso nella famiglia delle Ancelle della Carità.

E proprio le suore dell’istituto già sabato sera si sono ritrovate per il centenario di Madre Enrica con un momento comunitario conviviale accompagnato da un piatto culinario tipicamente brianzolo, e tipicamente autunnale-invernale, la «cassoeula».

Originaria di Seregno, a seconda guerra mondiale ormai conclusa, è stata «adottata» da Desio, entrando al Paola Di Rosa e diventandone negli anni una figura di riferimento per tante ragazze desiane e del territorio (in passato la scuola era solo femminile) e anche per tante famiglie.

"Delicata, sensibile, con idee sempre brillanti"

"Madre Enrica è stata il fulcro del Paola di Rosa. Sempre lungimirante e attenta, ha seguito tutto il mio percorso scolastico - racconta orgogliosa Vittoria Corno, una sua studentessa che, curiosità, qualche tempo fa è stata promotrice dei festeggiamenti del centenario di un’altra suora che ha fatto la storia di Desio, madre Rosina Taiola. Ha iniziato facendo le supplenze quando mancavano insegnanti, poi ha affiancato madre Matilde Meleri e madre Agostina Savoia per diventare col tempo la responsabile del Collegio. E’ una persona delicata, sensibile, con idee sempre brillanti: ha dato tutta se stessa per il Collegio. Ci ha trasmesso i veri valori della vita. Ce li ha proprio inculcati nel cuore e lì rimangono e vengono trasmessi ancora oggi nelle nostre famiglie".