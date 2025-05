Festa in musica: per la banda della città sono 140 anni... suonati

Dalla banda di San Fiorano al Corpo musicale di Villasanta: 140 anni di storia (e musica) celebrati nel fine settimana in grande stile. E non sarebbe potuto essere altrimenti visto lo straordinario anniversario che ricorre per una delle realtà associative più longeve e attive della città. Che, per l’occasione, ha compiuto un salto nella storia tornando a quel luogo in cui tutto ebbe inizio.

Per la banda della città sono 140 anni... suonati

Domenica mattina, alla presenza delle autorità e della comunità intera, è stata scoperta una targa al civico 2 di via San Fiorano, proprio nel luogo in cui, secondo la tradizione, risuonarono le prime note. Dove cioè i primi musicisti iniziarono a trovarsi dando vita, forse senza saperlo, alla banda così come oggi la conosciamo. Era infatti il 1885 quando un gruppo di uomini accomunati dalla passione per la musica si riunì per la prima volta. Tra loro anche il sindaco del tempo Lorenzo Daelli che tanto aveva voluto la nascita di un Corpo musicale. Forse, però, a smuoverli fu il bisogno di rendere vivo il paese, accompagnando le processioni, organizzando serate e intrattenendo i compaesani durante le feste importanti. In quella serata fu proprio il sindaco Daelli a essere nominato presidente del nuovo sodalizio, battezzato "Società Filarmonica Villa San Fiorano – La Santa", a testimonianza del legame tra i due territori uniti sotto un’unica parrocchia.

La "prima pietra" del Corpo musicale

Una "prima pietra" ricordata proprio domenica mattina con la posa di una targa commemorativa: una cerimonia voluta dall’attuale Corpo musicale per rendere omaggio a quei pionieri che, con passione, impegno e determinazione, riuscirono a scrivere il primo capitolo di una storia lunga 140 anni.

"Ricordiamo oggi non solo un luogo, ma un’idea che ha saputo resistere al tempo, che la musica è un seme prezioso capace di far fiorire legami, emozioni e senso di appartenenza - l’intervento mentre veniva tolto il velo alla targa celebrativa - Che questa targa sia ispirazione per le generazioni future affinché non dimentichino mai dove affondano le nostre radici e quanto valore ha la musica nel costruire comunità".

"Un ricordo del passato, un monito per il futuro"

Poi il discorso del presidente del Corpo musicale, Stefano Trizio, accanto al sindaco Lorenzo Galli e al parroco don Massimo Zappa:

"Questo anniversario rappresenta un momento significativo per la banda che dal 1885 ha accompagnato generazioni con la propria musica - il discorso del presidente - Il Corpo musicale è diventato simbolo di unità e cultura suonando negli eventi della vita cittadina senza mai tradire la missione e lo spirito con cui è nato: l’amore per la musica e la sua diffusione. Questa ricorrenza è dunque occasione per rendere omaggio a tutti i musicisti, presenti e passati che in 140 hanno fatto vibrare gli strumenti e toccato i nostri cuori; ma è anche un invito a guardare avanti e trasmettere questa tradizione musicale affinché sia sempre un punto di riferimento per chi sente la musica come proprio linguaggio e prova emozioni nel sentirla. Da oggi il 4 maggio, festa anche di San Fiorano, sarà il giorno della festa della banda: un giorno che vorrà sempre essere condiviso con tutta la città. Grazie a tutti"

Il nuovo inno della banda

E come ogni compleanno non poteva mancare il regalo. A offrirlo, simbolicamente, è stato nientemeno che lo storico ex presidente nonché memoria storica della banda, Giorgio Galli, che ha proposto di adottare come inno ufficiale del Corpo musicale la "Zappenmarch", marcia composta dal maestro Carlo Zappa per celebrare lo storico anniversario. Un inno che da oggi diventa pietra miliare di una storia ancora tutta da... suonare.