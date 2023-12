Festa in piazza con Babbo Natale per i bimbi delle scuole dell'infanzia

Centinaia di cappelli rossi. Un colpo d'occhio commovente, soprattutto per i genitori.

I piccoli hanno cantato davanti ai genitori

Erano tantissimi i bimbi delle tre scuole dell'infanzia di Agrate che nel pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre, hanno partecipato in piazza San Paolo, davanti al Municipio, alla prima edizione della festa natalizia dei tre plessi di via Filzi, via don Gnocchi e via Savio. Mai prima d'ora, infatti, le tre scuole si erano trovate tutte insieme per il Natale.

L'arrivo di Babbo Natale

I piccoli hanno intonato alcune canzoni imparate a scuola insieme alle maestre e alla presenza della dirigente scolastica Maria Giordano, della vicaria Luciana Sala, del sindaco Simone Sironi e dell'assessore all'Istruzione Claudio Galli.

Gran finale, con Babbo Natale, accolto con una grande festa da parte dei piccoli.

La grande festa