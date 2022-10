Festa in via Isonzo, per i 100 anni di Ferruccio

Palloncini, striscioni, torta e spumante per festeggiare Ferruccio Busani che ieri, 28 ottobre, ha festeggiato un compleanno davvero speciale: 100 anni.

Brindisi con il sindaco

E' stata proprio una festa molto speciale, quella che si è svolta ieri, 28 ottobre, in via Isonzo a Verano, per Ferruccio Busani, classe 1922. Anche il primo cittadino Samuele Consonni ha voluto partecipare al rinfresco per i 100 anni del veranese, tra i più anziani del paese, portando gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale.

Brianzolo d'adozione

Il centenario, originario di Reggio Emilia, è arrivato a Verano nel 2007, per stare più vicino al figlio Luigi, che vive in paese. Fino a qualche mese fa Busani viveva con l’amata moglie Amneris, con la quale è stato sposato per ben 73 anni, scomparsa il 13 febbraio di quest’anno. Una lunghissima unione, la loro, iniziata nel 1948, quando si sono sposati a Genova, città nella quale sono nati i due figli.

La coppia ha lasciato la città ligure per trasferirsi a Milano, hanno poi vissuto a Cinisello per poi spostarsi definitivamente a Verano, in via Isonzo, dove si sono svolti i festeggiamenti insieme anche ai vicini e gli amici della famiglia.

Geometra di professione

Busani, geometra, ha lavorato a lungo in tanti cantieri edili della Brianza e dopo la pensione si è dedicato alla famiglia e ai suoi hobby. Grande appassionato di lettura è ancora lucido, seppure molto provato dalla perdita della compagna della sua vita, ma ancora in forma, circondato dall’affetto dei suoi cari.