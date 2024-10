In occasione della Festa Patronale di Desio in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre, si estende la Zona Traffico Limitato (ZTL) già vigente nel centro cittadino, con alcune fasce orarie che prevedono anche aree di pedonalizzazione urbana.

Festa Patronale a Desio, due giorni di viabilità temporanea

Nel dettaglio:

Sabato 5 ottobre

1. Dalle ore 9 alle 14 prosegue la Zona Traffico Limitato (ZTL) già vigente nel centro cittadino, con l’estensione temporanea in Corso Italia, nel tratto compreso tra la Piazza Conciliazione e via XXIV Maggio. In questo ultimo tratto di strada, oltre al divieto di circolazione, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

2. Dalle ore 14 alle 24 e, comunque, fino al termine delle manifestazioni previste nella giornata è disposto il divieto di transito e sosta (area pedonale) a tutti i veicoli, con eccezione dei veicoli di emergenza e appartenenti alle Forze dell’Ordine, oltre e quelli a servizio esclusivo della manifestazione, per le attività logistiche di montaggio e posizionamento attrazioni e bancarelle autorizzate.

Domenica 6 ottobre

3. Da mezzanotte sino alle 9: sono in vigore le prescrizioni indicate nel punto 1) relative alla ZTL;

4. Dalle ore 9 sino alle 24: sono in vigore le prescrizioni indicate nel punto 2) (Area Pedonale).

ZTL

Nel periodo di vigenza della ZTL i residenti possono accedere all’interno dell’area interessata dalla manifestazione esclusivamente per l’accesso ai passi carrai ed ai box, nonchè per operazioni di carico e scarico delle merci, oltre a tutti i veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso.

Pedonalizzazione

Durante gli orari di pedonalizzazione è prevista la libera circolazione dei pedoni, per cui è vietato il traffico automobilistico sia pubblico che privato. Occorre prestare particolare attenzione perché i residenti non possono né parcheggiare, né accedere alle proprie abitazioni.