Festa per i 102 anni di Rosa alla Rsa San Francesco di Nova Milanese. Il segreto della sua longevità: «Ho fatto sempre quello che ho voluto, in piena libertà»

Rosa festeggia 102 anni

«Ho fatto sempre quello che ho voluto, in piena libertà». A chi le chiede quale sia il segreto della sua longevità, Rosa risponde senza esitazione con queste parole e con un sorriso.

La festa alla Rsa San Francesco

Nei giorni scorsi ha spento ben 102 candeline nella Rsa San Francesco di Nova Milanese: il personale della struttura di via Prealpi insieme al direttore Davide La Greca le hanno preparato una bella festa di compleanno. A festeggiare questo straordinario traguardo erano presenti anche le sue due nipoti, Ada e Daniela, figlie di una delle sue sorelle.

Faceva la tessitrice

Originaria di Molteno, in provincia di Lecco, dove è nata il 20 settembre 1922, Rosa ha vissuto una vita dedicata al lavoro nella tessitura della seta, affrontando numerose difficoltà con coraggio e determinazione. Rimasta orfana di madre a soli 21 anni, è cresciuta in una famiglia numerosa con sei fratelli. Pur non avendo avuto figli né marito, ha costruito intorno a sé un legame forte e affettuoso con i suoi familiari.

Il segreto della sua longevità

Tra i tanti auguri ricevuti dai partecipanti alla festa e una grande torta con il suo nome e un bel numero «102» al centro, quando le è stato chiesto quale fosse il suo elisir di lunga vita, Rosa ha riassunto in poche ma significative parole la filosofia di vita che l’ha accompagnata per oltre un secolo, permettendole di raggiungere questo importante traguardo con serenità e soddisfazione: «Ho fatto sempre quello che ho voluto, in piena libertà».