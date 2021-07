Può essere considerato a tutti gli effetti, complice l’età e la sconfinata conoscenza, il custode della storia locale e in particolare della sua Oreno. Traguardo da record per lo storico Mario Motta che oggi sabato 24 luglio, spegne ben 99 candeline. Una vera e proprio istituzione. Orenese doc, nato e vissuto sempre in paese, nel 2007 era anche stato insignito della benemerenza civica.

Festa per i 99 anni del custode della storia di Oreno

Autore di studi e ricerche sulla storia e la tradizione locale, Motta viene considerato una sorta di enciclopedia vivente a cui rivolgersi per aver informazioni su personaggi e fatti del passato. Lo sanno bene anche i componenti del Direttivo del Circolo culturale orenese (di cui Motta ha la tessera numero 1) che per l’occasione gli hanno voluto dedicare un augurio particolare e molto sentito. Parole accompagnate anche dalla decisione di nominarlo socio onorario.

Gli auguri del Circolo Culturale Orenese

"Il Direttivo del Circolo Culturale Orenese, nell’ultimo incontro ha ricordato Mario Motta, nato a Oreno il 24 luglio 1922; i suoi 99 anni di vita trascorsi nella nostra comunità orenese. Per noi del Circolo sappiamo che conserva ancora la tessera n. 1 rilasciata nel lontano 1966 - hanno scritto - Sfogliando i numerosi numeri unici pubblicati in occasione della Sagra della Patata lo ritroviamo autore di molti articoli attraverso i quali ci ha fatto conoscere le nostre origini, i luoghi, la vita e i costumi della nostra gente. Ha sposato, sin dall’inizio, l’originalità e l’essenzialità del progetto della Sagra, ciò che ha dato dignità all’azione del Circolo Culturale Orenese; ha conservato un costante impegno per un arricchimento personale ma cosciente di essere stato artefice della cultura della propria comunità. Il Direttivo nel condividere queste considerazioni ha deciso di nominarlo Socio Onorario del Circolo Culturale Orenese, un atto di riconoscenza per il prezioso apporto culturale dato al Circolo e non solo. Buon Compleanno Mario, ti auguriamo di restare ancora molti anni e continuare ad insegnarci ad essere responsabilmente attivi ed operanti nella nostra comunità".