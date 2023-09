Festa per i nonni della Fondazione Besana Onlus

Si è svolta sabato e domenica la trentaduesima edizione della festa dei nonni organizzata dalla Fondazione Besana Onlus. La festa è stata dedicata ai nonni della casa di riposo, con attività che hanno coinvolto sia gli ospiti che le loro famiglie.

Inaugurata la stanza multisensoriale

Nella giornata di domenica, in particolare, si sono tenuti i momenti più significativi, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore Andrea Bonacina e del presidente del Rotary Club di Meda e delle Brughiere, Antonio Colleoni. La presidente della Fondazione Giuseppe Besana Onlus, Bianca Fumagalli, ha deciso infatti di presentare in questa occasione, agli ospiti della struttura e ai familiari, due importanti aggiunte alla Rsa. La prima delle novità è stata una nuova stanza multisensoriale, la quale è stata dedicata alla medese Maria Buzzi, scomparsa nell’aprile 2022, la quale insieme al fratello Nando Buzzi, il noto designer morto nel dicembre 2021, ha sempre sostenuto economicamente la Fondazione, e che è stata ospite della casa di riposo per circa un anno.

"Maria ha beneficiato la struttura di un importante lascito e lo ha fatto con il testamento, redatto il giorno del suo 93esimo compleanno - ha raccontato Fumagalli - Ringraziamo Mariuccia per la sua sensibilità sociale, per la sua generosità, per aver sempre creduto nell’importanza e utilità di questa casa e averne costantemente seguito e accompagnato la storia e lo sviluppo".

Introdotti i nuovi letti elettrici

La seconda importante novità è stata l’introduzione dei letti elettrici, che hanno sostituito quelli ospedalieri, con regolazione meccanica.

"L’acquisto di questi letti è stato possibile grazie al concreto sostegno economico del Rotary Club di Meda e delle Brughiere e della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina. A loro il nostro sentito ringraziamento per questa attestazione di vicinanza e sostegno", ha affermato Fumagalli.

Nel parco della Rsa è stata inoltre allestita una mostra di quadri dell’artista Orazio Colombo, che devolverà il ricavato alla Fondazione. Le famiglie e gli anziani ospiti hanno potuto ammirare le opere e gustare un aperitivo in compagnia, allietati dalla musica della banda La Cittadina.