Auto Amica ha festeggiato il ventennale

L'associazione Auto Amica, con sedi a Seregno e Desio, ha festeggiato il ventennale del servizio con la premiazione dei volontari in sala civica Gandini, dopo la Messa in Basilica e la benedizione degli automezzi in piazza Concordia, impartita dal prevosto monsignor Bruno Molinari.

Auto Amica, festa per il ventennale

Domenica giornata di festeggiamenti per Auto Amica, l'associazione di promozione sociale che si occupa dei servizi di accompagnamento per le persone over 60enni verso le strutture sanitarie della zona per visite, esami e terapie, entro un raggio di quaranta chilometri dal centro di Seregno e Desio. La cerimonia in sala civica Gandini, con il presidente Giancarlo Manzotti a fare gli onori di casa. Fra gli altri erano presenti il sindaco, Alberto Rossi, e l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Desio, Fabio Sclapari.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I "fantastici" volontari

Le autorità hanno sottolineato quanto sia cresciuta l'associazione nel corso degli anni, con numeri importanti in termini di dipendenti (undici), "fantastici" volontari (160) e una trentina di veicoli. "Siamo quasi tutti pensionati, ma giovani di spirito", ha commentato sorridente il presidente Manzotti. Il consiglio direttivo scade a giugno, "ma sarebbe bellissimo che rimanesse in carica", ha aggiunto davanti alla folta platea di volontari con la pettorina arancione.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Tanti progetti per il futuro

Nella mattinata sono stati consegnati i riconoscimenti ai volontari, a partire dai cinque anni di servizio nelle sedi di Desio e Seregno. A seguire i premi per dieci, quindici e venti anni di militanza, oltre ai soci storici e i sottoscrittori dell'atto costitutivo di Auto Amica, nel 2005. Il servizio, infatti, era iniziato nel 2003 all'interno dell'associazione Seregno Soccorso, di cui all'epoca era presidente proprio Manzotti. "Abbiamo tanti progetti, che dipendono dai volontari e dai mezzi, vi assicuro che non è facile gestirli", le parole del presidente accompagnato dagli applausi.