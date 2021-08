Festeggia 100 anni, compleanno speciale a Paina

Tanti auguri a Luigia Molteni che l'8 agosto ha raggiunto un importantissimo traguardo, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Festa a Paina

Ha festeggiato 100 anni con grande energia e tanta gioia, insieme alla sua famiglia. Luigia Molteni, di Paina, domenica 8 agosto ha raggiunto il secolo di vita, una vita fatta di lavoro e tanti affetti. Non si è mai sposata e ha vissuto con due dei tre fratelli, anch’essi rimasti «single», e pur non diventando mamma, è stata come una mamma per due nipoti, figli della sorella, rimasti orfani da bambini. «Si è presa cura di loro come una mamma e li ha cresciuti con amore e affetto - racconta la pronipote Arianna Sironi - zia Luigia è una donna forte, ancora in grande forma».

La passione per i pizzi e l'orto

La centenaria ha lavorato per tanti anni in una ditta che confezionava calzature e ha sempre lavorato al tombolo creando bellissimi pizzi di Cantù. Si è occupata da sola della sua casa e dell'orto fino all'età di 99 anni, ora vive con la badante, ma è ancora molto attiva. «Ha vissuto da sola fino ad un anno fa, è ancora molto lucida e piena di energia. Voleva andare al ristorante per la sua festa di compleanno, ma abbiamo preferito festeggiarla a casa con tutti i parenti». L'Amministrazione comunale ha voluto omaggiarla con una targa speciale e gli auguri del sindaco e di tutta la città.