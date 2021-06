Il Giornale di Vimercate festeggia 25 anni, ma il regalo ve lo facciamo noi: una crociera a un prezzo speciale! In occasione del nostro importante anniversario, vogliamo premiare la fedeltà e l’affetto dei lettori dando l’occasione di vivere una vacanza meravigliosa. Grazie alla collaborazione dell’agenzia viaggi Cala Majòr, potrete navigare una settimana sulla nuovissima Seaside di MSC Crociere, dal 16 al 23 ottobre, a partire da soli 449 euro a persona.

E solcando le acque del Mediterraneo festeggeremo insieme il nostro compleanno: i lettori saranno accompagnati per tutta la settimana dal nostro staff, che sarà a disposizione per ogni necessità, e i nostri giornalisti racconteranno sul giornale, sul portale online e i canali social questa bellissima esperienza insieme. Non potrà mancare un bel brindisi e il classico taglio della torta!

Festeggia i 25 anni del Giornale di Vimercate con una bellissima crociera!

Insieme faremo un viaggio alla scoperta di alcune bellissime città del Mediterraneo a bordo di un vero gioiello, con servizi e comfort di primissimo livello, adatti a grandi e piccoli, coppie e famiglie. Partenza e ritorno a Genova, con tappe a Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. E ovviamente sarà garantita la totale sicurezza sanitaria.

Dallo scorso 16 agosto oltre 60.000 persone hanno viaggiato con MSC Crociere senza preoccupazioni. Grazie al protocollo che prevede misure preventive quali tamponi per passeggeri ed equipaggio, sanificazione, uso delle mascherine, distanziamento ed escursioni protette, tutti gli ospiti possono godere del piacere di una romantica cena vista mare, di un emozionante spettacolo a teatro, di un cocktail al bar e di molto altro ancora in piena sicurezza.

Sulla nuova MSC Seaside

La nuovissima nave MSC Seaside unisce aree interne ed esterne per vivere e godere il mare come mai prima d'ora. Il giro della nave è una passeggiata mozzafiato sulla promenade costellata di luoghi dove mangiare, bere, fare acquisti, nuotare e prendere il sole. Inoltre, si possono ammirare splendide viste dall'atrio con passerelle in vetro a due piani e ascensori panoramici.

Una crociera è senz’altro relax, benessere e divertimento. Ma è anche la possibilità di scoprire nuovi e incantevoli luoghi in totale comfort e sicurezza. In ogni porto, MSC propone escursioni indimenticabili nei posti più affascinanti toccati dalla crociera, accompagnati da personale altamente qualificato.

I luoghi

Con la nostra crociera si potranno visitare Marsiglia, capoluogo della Provenza, con la sua magnifica basilica neobizantina di Notre-Dame-de-la-Garde. Oppure Siracusa, una delle città d’Italia più ricche di storia, dove poter passeggiare tra i palazzi barocchi, o sedersi sulle gradinate del teatro greco, oppure perdersi tra i vicoli del centro storico. Ma anche Taranto, che non è solo una città portuale e industriale, offre spiagge bellissime, siti archeologici e caratteristici mercati. Infine, Civitavecchia, il porto più vicino a Roma, città che non ha certamente bisogno di presentazioni per suscitare il desiderio di visitarla.

Come avere informazioni

Non perdete questa occasione, festeggiamo insieme e prenotate subito. Per avere maggiori informazioni abbiamo predisposto un servizio dedicato, telefonando al numero 039.9989303 oppure scrivendo a crociera@netweek.it. E quindi: tanti auguri a noi e buon viaggio a voi!