Festeggiamenti in basilica per don Stefano, novello prete di Giussano

Tante emozioni e gioia, nel weekend, per Stefano Cazzaniga, 26 anni, che sabato 7 giugno, in Duomo a Milano è stato ordinato sacerdote. Il giovane cresciuto nella comunità pastorale San Paolo di Giussano, prima di entrare in seminario era un cuoco.

L'ordinazione sabato 7 giugno

Due giorni di festa a Giussano per don Stefano Cazzaniga, 26 anni, che sabato 7 giugno in Duomo a Milano, è stato ordinato sacerdote. Molti i giussanesi che hanno voluto partecipare alla messa e festeggiarlo subito dopo la consacrazione con striscioni e applausi.

Prima messa domenica 8 giugno nella sua chiesa

Il giovane giussanese, ex cuoco, domenica 8 giugno in basilica a Giussano, ha celebrato la sua prima messa, accompagnato da don Emanuele Salvioni, don Giacomo della comunità pastorale San Paolo, ma anche da don Sergio Stevan, l’ex parroco tornato per l’occasione in città, da don Enrico Castagna, rettore del seminario, in passato parroco della comunità e da diversi amici sacerdoti della diocesi milanese. Presenti alla cerimonia solenne anche il sindaco, insieme ad assessori e consiglieri, i familiari, gli amici e tanti fedeli.

Dalla cucina alla chiesa

Don Stefano è entrato in seminario nel settembre del 2018, all'età di 19 anni. Prima aveva lavorato per un anno come cuoco presso un catering, dopo aver conseguito la maturità alberghiera, a giugno del 2017, presso l'istituto «Romagnosi» di Erba. La passione per la cucina, il buon cibo, hanno fatto sempre parte del suo percorso di vita, caratterizzato però anche da una assidua frequentazione della chiesa e dell’oratorio e proprio in oratorio, facendo l’educatore , era nata «la scintilla», sostenuta poi dal Gruppo Samuele che l’aveva aiutato nel discernimento e spinto ad entrare in seminario, fino ad arrivare all’ordinazione.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDI' 10 GIUGNO